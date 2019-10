Marisa Laurito al teatro Trianon: via libera dall'assemblea dei soci

Adesso è ufficiale: sarà Marisa Laurito a dirigere il nuovo corso del Trianon dopo l'addio di Nino D'Angelo. L'assemblea dei soci riunita oggi ha approvato la designazione della Regione Campania.



Accanto a lei - ma non con lei - il regista Davide Iodice e l'attore Nello Mascia garantiranno quella anodina vocazione sociale inscritta nel dna del Teatro del popolo calato come un balsamico riparo tra i dolori di Forcella. Del resto, lo statuto del Trianon non prevede una coralità delle scelte artistiche. Si sarebbe così optato per una soluzione di compromesso. Se da una parte, infatti, la Regione aveva scelto Laurito, dall'altra c'erano le rivendicazioni della Città metropolitana, socio di minoranza guidato dal sindaco, e quelle del Cda.