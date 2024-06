«Il gioco dello specchio continua, più intrigante che mai; non è più solo il mio riflesso che vedo, ma le sue parole saccheggiate che mi ritornano (in)contro, cariche del mio gesto, aggredite dalla mia esuberanza. Nel gioco dei contrasti percorro una pista già nota e vado... al mio ritorno». Marianna Troise raccontava così il suo ultimo spettacolo «Fragili film / Solo agli specchi», nato sui versi di Milli Graffi per la scorsa edizione del «Campania teatro festival» e applaudito solo poche settimane fa al teatro Alighieri per il Ravenna Festival. Parole che oggi suonano come un testamento dell'artista, ballerina, coreografa, performer napoletana, scomparsa l’altro giorno dopo una feroce malattia. Aveva 74 anni.

Sempre alla ricerca di nuovi linguaggi, la Troise era stata la musa della danza contemporanea a Napoli tra gli anni Settanta e Ottanta, tra le prime ad alimentare sotto il Vesuvio il sorgere delle nuove istanze europee e americane del teatro-danza. Una passione che, col tempo, è andata oltre il semplice gesto coreutico ma che si è allargata a tutti i campi dell'arte, anche figurativa, grazie al sodalizio con il marito, il celebre artista Gianni Pisani scomparso nel 2022.

Non sembra un caso, infatti, se molte delle sue creazioni siano nate sullo sfondo di operazioni trasversali realizzate con il supporto di personaggi come Achille Bonito Oliva o Gillo Dorfles. Un viaggio sempre in bilico tra le arti che negli anni Ottanta dette origine a Caiv Danza e poi alla Compagnia Ottantasei che confluirà, nel 1993, in Mda Produzioni Danza. Mentre è del '98 il diploma di Gyrotonic trainer e del 2002 la nascita dei Cantieri per diffondere il metodo ideato da Juliu Horvath per ottimizzare il lavoro di atleti e danzatori applicato alla gente comune.

Cresciuta alla scuola di Greta Bitner, diplomata in scultura all’Accademia di Belle Arti e insegnante di discipline pittoriche, Marianna Troise ha coniugato la sua passione per una danza forte e leggera con l’acrobazia, le arti visive, la poesia, la parola e gli incontri con artisti ma anche con i senza fissa dimora (finiti in un suo lavoro), alimentando, nel privato, una predilezione per i cani abbandonati che aiutava a trovare casa.

Tanti i premi e i riconoscimenti per le sue attività, tra questi nel 1986 a Parigi il Premio d’Interpretazione Tatiana Barbakoff nell’ambito del concorso «Danse a’ Paris» con danzatori da tutto il mondo e, in giuria, Carolyn Carson. Un universo aperto alle istanze più diverse il suo, che l’aveva portata a realizzare nel 2017 una mostra a Castel Sant’Elmo su «Il tempo che ritorna», installazione ambientale in cui - riprendendo una ricerca iniziata alla Certosa di Padula e a Villa Rufolo a Ravello - rifletteva sul tempo declinando – spiegava - «le zone oscure di me stessa, come le paure combattute con i riti della ripetizione».

Tra le sue performance: «Stella rossa senza Rosso» al museo del Sannio di Benevento; «Io non sono americana» dedicata proprio a Pisani; «Soliloquio della sposa nera» premiato a Parigi; «Odiosamata D» per la biennale dei giovani del Mediterraneo di Lisbona; la partecipazione a «Festa» di Vittoria Ottolenghi in piazza del Plebiscito e in mondovisione tv con una coreografia su musica di Pino Daniele; «La danza in corpo per Viaggiatori senza bagaglio» al museo di Pietrarsa; «Pollock-Samadhi» per gli Annali delle Arti.

Segnalata tra le 3000 donne che in Italia hanno avuto la capacità di influenzare lo sviluppo nella cultura di danza, nel 2006 ha rappresentato l’Italia nell’ambito di «Italy made in art now» al museo di arte contemporanea di Shanghai.

Una documentazione fotografica del suo lavoro è stata presentata nella mostra «On stage. Scenografi e costumisti a Napoli 1980-1990» presentata all'Accademia di Belle Arti.

I funerali oggi, alle 15, nella basilica di Santa Maria alla Sanità, che ospita alcune opere di Gianni Pisani.