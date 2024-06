Morto Eric Vu-An, danzatore prediletto di Nureyev e Béjart

Éric Vu-An si è poi stabilito in Italia e ha ballato sotto la direzione di Eugène Poliakov a Firenze, a Napoli ed alla Scala di Milano. Nel 1995 fu nominato direttore artistico del Teatro di Bordeaux e firmò una nuova versione di «Don Chisciotte».

Eric Vu-An coreografò e ballò il ruolo di Antinoo ne «Le Memorie di Adriano» nella messa in scena di Maurizio Scaparro a Villa Adriana con Giorgio Albertazzi. Partecipò come coreografo alla nuova produzione di «Persephone» di Stravinski al San Carlo di Napoli, teatro nel quale creò il ruolo di Enea in «Cassandra» di Luciano Cannito nel 2001.

La televisione («Nijinski», «Il burattino di Dio» di Philippe Valois) ed il cinema («Il tè nel deserto» di Bernardo Betolucci) lo hanno impegnano in importanti ruoli. Nel 1997 è stato nominato direttore del balletto dell'Opéra di Avignone per la quale ha coreografato molti balletti tra cui «Coppelia» creata nel marzo 2004.

Nel dicembre 2002, in occasione del Gala in omaggio a Rudolf Nureyev, interpretò alla Scala «Après-midi di un fauno» di Nijinski, ed in occasione del Gala in omaggio a Claude Bessy nell'aprile 2004, ha ballato «Kiki Rose» di Michel Kelemenis.

Dal 1° gennaio 2005 ha assunto la direzione artistica del Balletto Nazionale di Marsiglia. Nel 2009 era stato nominato direttore artistico del Ballet Nice Méditerranée.