«Luisa Miller? Sento che si adatta molto bene alla mia voce, mi ricorda un po' le sensazioni di quando affronto Violetta e sono grata al San Carlo che mi ha dato la possibilità di sperimentare la parte per la prima volta in un contesto in cui mi sento a mio agio». Nadine Sierra non nasconde di essere un po' stanca per le lunghe prove ma contemporaneamente esprime tutta la sua gioia. «Sto superando un altro gradino del grande repertorio», spiega. Perché è lei che questa sera al San Carlo (ore 20 e domenica ore 17) sarà la protagonista di «Luisa Miller» in un cast che schiera Gianluca Buratto come conte di Walter, Michael Fabiano-Rodolfo e Franco Vassallo-Miller e, sul podio, Daniele Callegari al suo debutto napoletano.

Il capolavoro che Verdi scrisse per Napoli nel 1849 verrà proposto in forma di concerto e nella sua versione integrale. Due ore e 45 minuti circa di musica, con un intervallo, per raccontare il libretto che Cammarano trasse da Schiller: dissidi profondi tra padri e figli, amori proibiti dalle famiglie e delitti di Stato che fanno da sfondo a equivoci e inganni. Con un tragico finale in cui domina sempre lei, la Luisa del titolo, affidata alla celebre soprano americana con origini portoghesi, italiane e portoricane che solo poche settimane fa ha ottenuto un grande successo personale con un recital e tornerà il prossimo anno con Gounod, «Romèo et Jiuliette», opera mai ascoltata a Napoli.

Nadine Sierra, è così?

«Sì, mia nonna paterna è napoletana! E qui mi godo sempre il cibo, le lunghe passeggiate in riva al mare, recentemente sono andata a Ischia e Capri e amo il calore della gente. E poi è difficile non godersi il San Carlo. Ho avuto il privilegio di fare il mio debutto operistico europeo in questo teatro dieci anni fa con Gilda in “Rigoletto”: il San Carlo non ha solo un posto speciale nella storia dell'opera, ma anche nella mia storia personale fin dagli inizi della mia carriera».

Parliamo di «Luisa Miller».

«È una colonna sonora assolutamente bellissima e difficile! E, visto che proponiamo l’opera in un contesto da concerto, ciò richiede molta concentrazione e resistenza. Faremo del nostro meglio per rendere onore a Verdi e consentire al pubblico di apprezzare questo lavoro».

Ma che differenza fa cantare un'opera in forma di concerto senza scenografie, né abiti, né regia? È più difficile immedesimarsi nel personaggio o basta la musica?

«Per certi versi è più facile e per altri è più difficile. Più facile nel senso che possiamo davvero concentrarci sulla realizzazione della musica, ma più difficile nel senso che dobbiamo creare l’atmosfera giusta per far comprendere la trama. E permettere al nostro pubblico di credere che noi siamo questi personaggi affinché possa godere appieno dell’esperienza teatrale».

Ma lei cosa pensa della donna-Luisa e della sua drammatica e attualissima storia d'amore?

«Sono una donna moderna che vive in un mondo moderno, ammetto che mi dispiace un po’ per lei. Mi ricorda molto un'altra eroina verdiana che ho cantato tantissimo come Gilda, altra giovane donna con il destino segnato. Luisa è adorabile e purtroppo è accompagnata da uomini molto volitivi che imprimono le loro decisioni durante tutti questi eventi drammatici. E anche suo padre non riesce a trattenersi. Lei però per fortuna ha una personalità appassionata che viene mostrata molto bene nella parte musicale. Verdi ha fatto davvero un capolavoro regalandole alcune delle musiche più belle e toccanti dell’intera opera».

La sua voce si sta evolvendo da soprano di coloratura a lirico, dopo Luisa Miller come pensa di arricchire il nuovo repertorio?

«Sogno spesso di cantare “Bohème”, ma sono molto paziente con la mia voce. Non credo che farò questa transizione troppo presto. Lascio che la mia voce apra la strada al momento giusto. Tra l’altro continuo ad amare molto – e cantare - altri due grandi personaggi verdiani come Gilda e Violetta».

Ma la la sua eroina preferita?

«Sarà sempre Mimì... è la prima eroina d’opera di cui mi sono innamorata. Avevo 10 anni e mi ha proiettato in questo bellissimo mondo. Senza di lei non sarei dove sono oggi».