Napoli, al Museo di Pietrarsa al via “Binario rosa”: donne in scena

Da Isa Danieli ad Antonella Morea da Giusy Freccia a Francesca Marini e poi Gea Martire e Gina Perna. Sei donne del teatro napoletano per dare voce alla femminilità e alla sua forza espressiva. È questo il progetto "Binario Rosa", rassegna teatrale al femminile che giunge alla sua II edizione e che vede come scenario, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Organizzata dall'associazione culturale M&N's, con la direzione artistica di Nicola Le Donne, la kermesse vedrà protagoniste sul palcoscenico dell'anfiteatro del Museo alcune delle più apprezzate interpreti del panorama teatrale partenopeo.

«Sono molto felice di dirigere per il secondo anno consecutivo una rassegna dedicata alle donne ed al teatro.

La nostra idea sta prendendo sempre più concretezza crescendo esponenzialmente con artiste di caratura nazionale e con un riscontro di pubblico che ci segue sempre con molto entusiasmo», ha spiegato il direttore artistico di Binario Rosa, Nicola Le Donne.

Ogni spettacolo sarà un viaggio unico e personale, un'occasione per riflettere su tematiche attuali e universali attraverso la lente dell'esperienza e della sensibilità femminile. Si passerà dalle atmosfere di Dove c'è il mare con Antonella Morea (23 giugno), all'introspezione sul mondo delle mamme con Giusy Freccia in 'A Gravidanza... secondo me (7 luglio). Isa Danieli porterà in scena Raccontami (27 luglio), mentre Francesca Marini omaggerà le grandi interpreti femminili con uno show musicale (1 settembre) dal titolo Marini Live. Gina Perna sarà la protagonista di Medea che porta la firma dello stesso Le Donne (15 settembre); e Gea Martire darà vita a Poche Storie (28 settembre).