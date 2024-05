Napoli, Pulcinella sbarca a Bruxelles: lo spettacolo di marionette di Irene Vecchia

L'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles partecipa al Jem - International Puppet Festival 2024, festival internazionale dedicato al teatro di burattini e marionette, con “Pulcinella and the moon” di Irene Vecchia. Lo spettacolo italiano, nell'ambito del Festival organizzato da Le Théâtre Royal du Peruchet, si terrà il 25 e il 26 maggio.

«La luna e Pulcinella» (2019), di cui Irene Vecchia è autrice e produttrice, è uno spettacolo di burattini con Pulcinella che tratta del tema della violenza sulle donne. L'autrice è stata allieva dei maestri della scuola napoletana di guarattelle, dal 2000 lavora con i burattini ed è autrice degli spettacoli che presenta in Italia e nel mondo, collaborando con festival, teatri e istituti italiani di cultura all'estero.

Fra l'altro, conduce corsi e laboratori per professionisti e operatori del teatro; progetta e costruisce in legno i suoi burattini, i teatrini e le scenografie. Irene Vecchia si è laureata in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo al corso in Scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli nel 2010.

Fra i suoi numerosi lavori, dall'aprile 2019 gestisce e organizza con Bruno Leone le attività di Casa Guarattelle, spazio stabile nel centro di Napoli, dedicato alle Guarattelle e le sue evoluzioni nel teatro di burattini contemporaneo.