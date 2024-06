Napoli, Teatro In Arte Vesuvio: è festa per lo storico Posillipo Calcio

Una grande festa per celebrare i protagonisti del calcio posillipino. Il Teatro In Arte Vesuvio ha ospitato la storica squadra del Posillipo ’84-’85 che si rese protagonista di una annata favolosa culminata in una storica semifinale di Coppa Italia dilettanti contro il Ravenna. I napoletani infatti vinsero quella competizione accedendo alla finale contro il Rosignano Solvay che, però, si aggiudicò il trofeo.

Presente, sul palco, al completo la squadra bianco verde con Moriello, Arbitrio, Autieri, Urgo, Donadio, Laringe, Luzi, Bonanno, Foti, De Rosa, Volpicelli, Testa, il preparatore Bruno Di Lauro, il team manager Giuliani con il figlio del compianto mister di quella squadra, Mariolino Sommella.

La reunion è stata l’occasione per la presentazione del libro “La partita nel cuore” di Italo Palmieri che racconta le gesta di quella storica impresa contro la squadra romagnola.

Sul palco, insieme all’autore, il calciatore posillipino più noto che ha curato, con il direttore del quotidiano Roma Antonio Sasso, la prefazione del libro: il “baronetto di Posillipo” Gianni Improta. Presenti anche il giornalista Geppino Riccio e il comico Angelo Di Gennaro che leggendo alcuni brani del libro ha divertito l’intera platea.

Tantissime le persone intervenute, in prima fila anche gli ex calciatori del Napoli Calcio, Canè, Montefusco oltre all’ex allenatore Paolo Specchia e poi Nello Di Costanzo, Gaetano Di Liddo. In sala tanti uomini di calcio, dal procuratore Paolo Palermo, l’ex azzurro Massimo Russo, Franco Villa detto il Kaiser, super vincitore di decine di campionati negli anni ‘80 e ’90. In chiusura, un ricordo di Mimmo Paesano il mister di sempre dei Posillipini.