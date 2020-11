Napoli, il San Carlo apre la stagione su Fb: boom di richieste per «Cavalleria»

A pochi giorni dalla prima sono già 1300 gli spettatori dell’inaugurazione «social» del Teatro di San Carlo: quasi 4.000 gli interessati e 800 i biglietti già prenotati per Cavalleria Rusticana espressamente concepita per Facebook, nel cast Elina Garanča e Jonas Kaufmann (on line dal 4 al 7 dicembre) e un Gala Mozart Belcanto con Maria Agresta, Nadine Sierra, Ildar Abdrazakov, Pretty Yende, Francesco Demuro (on line dal 10 al 13 dicembre).

Al via oggi lunedì 30 novembre le prove di Cavalleria rusticana. Tutti gli artisti ospiti sono stati sottoposti al tampone prima dell’arrivo in Teatro. Le più grandi voci della lirica internazionale, come Elina Garanča, Jonas Kaufmann, Maria Agresta, Nadine Sierra, Ildar Abdrazakov, Pretty Yende, Francesco Demuro saranno dunque coinvolti in un innovativo progetto di streaming. Tutti gli spettacoli e i concerti in calendario nel mese di dicembre saranno trasmessi direttamente dalla pagina Facebook del Teatro dove è anche possibile acquistare i biglietti per avere accesso alle diverse performances.

Un progetto senza precedenti che vedrà la prima “inaugurazione” di stagione on line con Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni in forma di concerto, disponibile sulla pagina Facebook del Teatro di San Carlo a partire dal 4 dicembre alle ore 20 e fino al 7 dicembre. Grazie alla partnership con Facebook Inc gli utenti pagheranno solo per questo periodo limitato di 3 giorni una quota simbolica di euro 1,09. Successivamente lo spettacolo sarà on demand sul sito del Teatro San Carlo per 7 giorni.

