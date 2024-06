Teatro San Carlo, l’orchestra per protesta in abiti casual

Un jeans e una maglietta per protesta. La contestazione va in scena al San Carlo, nella buca dell’orchestra. Lì dove, a ben guardare, il musicista più elegante indossa una camicia a quadri, un altro ha il maglioncino annodato sulle spalle, un altro ancora una polo a mezze maniche. In ultima fila un ottone si fa notare per l’abbigliamento casual color salmone, mentre i precari sono in total black, una violinista è in canotta e una collega esibisce una sgargiante t-shirt con la bandiera del Brasile. In frac, sul podio, solo Daniele Callegari, che al debutto napoletano si ritrova nel mezzo dell’agitazione scatenata dalle poche prove per «Luisa Miller», il melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi proposto ieri sera con replica domenica. Con protagonista Nadine Sierra, peraltro già l’anno scorso per ragioni diverse colpita da uno sciopero (si esibì con Pretty Yende accompagnata solo da un pianista). «Il nostro lavoro è difficile e vogliamo avere la possibilità di farlo bene», sintetizza Lorenzo Ceriani, a nome della rsu che, in un documento indirizzato ai vertici del teatro, lamenta questo e altro: chiede pure le assunzioni promesse, il prima possibile. «Mancano troppi professionisti» aggiunge il rappresentante Fials, anche lui in jeans e maglietta.