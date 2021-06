Teatro Totò a Napoli, 25 anni tra spettacolo e impegno civile

Venticinque anni appena compiuti per il Teatro Totò. Una tappa significativa per la sala di via Frediano Cavara nata il 5 maggio del 1996 che, oggi come ieri, conferma più che mai il suo attaccamento al pubblico e alle maestranze. Messo a dura prova dalle restrizioni sanitarie scaturite dalla tristemente nota pandemia, lo spazio diretto artisticamente da Gaetano Liguori, sempre in trincea e mai vinto, anche durante l'imperversare del Covid 19 non si è mai fermato un istante. A continuare, infatti, senza sosta, nel rispetto di tutte le norme e decreti, sono stati i corsi di teatro dell'Accademia, compresi quelli riservati ai 10 allievi beneficiari del protocollo d'intesa con il Tribunale dei Minori di Napoli. Ad andare avanti, nonostante tutto, sono state anche le collaborazioni e le intese come quella con il Comitato Peppe Diana che continua a prevedere dei laboratori gratuiti, riservati ai giovani residenti nel territorio di Casal di Principe.

Mentre già si è tutti al lavoro per la realizzazione di una nuova stagione artistica in abbonamento nel rispetto di tutti quei parametri da sempre associati all'attività del Totò, parlando di produzioni, questa estate, il teatro sarà anche presente il 28 e il 29 giugno al Campania Teatro Festival. Un importante appuntamento che, con 20 persone all'opera tra attori e tecnici, vedrà l'apprezzato testo di Gaetano Liguori e Ciro Villano, «Peppe Diana. Il Coraggio di avere paura» in scena nel Bosco di Capodimonte nel giardino paesaggistico-pastorale (Ingresso da Porta Miano). Ancora, sempre a proposito degli appuntamenti di cui i napoletani e i turisti non possono più fare a meno, il Teatro Totò dal 5 al 15 agosto, in seno alla programmazione de «La Campania è Teatro, Danza e Musica» promossa da Artec e Sistema Med in collaborazione con Scabec, presenterà la 31a edizione del Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret «Ridere 2021».