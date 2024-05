«Peppy night» vince la sfida dello stadio. L’azzardo di portare la comicità orgogliosamente verace nel tempio che fu di Diego Armando Maradona, ed ora porta il suo nome, viene premiato in una serata calda e piacevole di fine primavera. Sugli spalti della curva A 12.000 spettatori stipati in ogni ordine di posto, 3.000 nel parterre, anche se il pienone si concretizza solo a spettacolo iniziato, perché alle 21 c’erano ancora file lunghissime all’esterno per l'apertura dei cancelli ritardata. Non tutto ha funzionato per il suo verso, si pensi al microfono del povero Mimmo Dany.

Pubblico misto, variegato, di età tra i 18 e i 60, ma folta rappresentanza di pubblico femminile. La puntata speciale di fine ciclo, sempre in diretta su Canale 21, ha una scaletta su cui Peppe Iodice mantiene il segreto fino alla fine, non lasciandosi scappare nulla. Gli ospiti dello show più folle e scatenato dell’anno li si scopre quando salgono sul palco di una «Peppy night» versione magnum, 180 minuti a rotta di collo, un fuoco di fila di situazioni comiche, di improvvisazione con gli ospiti, di interazioni surreali come quella tra Serena Rossi che intona «Napule è» e «Almeno tu nell’universo» e il neomelodico diciottenne siciliano Matteo Milazzo, che intona il tormentino trash «Bambola».

Sul palco le consuete luminarie, i chioschi degli acquafrescai e della trippa, in prima fila Matteo Politano che sorride al momento del «Peppytoriale di Iodice» in cui dopo il terremoto parla di Antonio Conte: «Toni’ qua è difficilissimo, ma se ci riesci avrai dalla sua parte i due santi protettori», e Maradona e Pino Daniele compaiono in coppia sul grande schermo nell’ovazione dello stadio.

Il comico partenopeo non si contiene, non si autocensura, costruisce trabocchetti in cui tutti gli ospiti in scaletta inevitabilmente cascano grazie anche agli assist di Francesco Mastandrea, coinvolge Decibel Bellini e il «compagno di merende» Francesco Procopio, e fa viaggiare lo show a ritmo sostenuto, tra gag, battute triviali, trovate più che indovinate.

Dietro le quinte lo incoraggiano gli autori che condividono con lui la scrittura, Marco Critelli e Francesco Burzo, e i produttori Pino Oliva e Claudio Malfi. Sul palco si alternano Simona Bencini dei Dirotta su Cuba, Franco Ricciardi, il comico milanese Pucci, Mimmo Dany, Vincenzo De Lucia che imita Francesca Fagnani, quindi Anna Tatangelo con Francesco Procopio nel ruolo dell’ex fidanzato, Francesco Paolantoni.

Come nelle notti d’estate c’è anche il falò e le canzoni attorno al fuoco con Ivan Granatino, Bianca Guaccero in «Reginella», la gag di Max Giusti che imita De Laurentiis, quindi la rivelazione Ste, Gabriele Esposito, Andrea Sannino con il suo nuovo brano «Murì pe’ tte», prima del finale con Neri per Caso e Righeira.

Una «magnifica cafonata: chi s’’o ccredeva?», confessa il mattatore. «Peppy night» chiude al Diego Armando Maradona e dà appuntamento all’anno prossimo. Su Canale 21 di sicuro, per uno stadio bis staremo a vedere.