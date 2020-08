Pompei, flash mob negli Scavi di Michele Carfora, star dei musical

LEGGI ANCHE

Flash mob negli Scavi di Pompei della star dei musical Michele Carfora per sensibilizzare l'opinione pubblica sul difficile momento che sta vivendo il teatro.: «il teatro rappresenta il palcoscenico da cui ripartire per ritornare alla normalità». E girando per le antiche domus immagina un grande spettacolo da proporre alla SoprintendenzaIl 51enne, originario di Salerno, è un ballerino e attore teatrale italiano, specializzato nel genere musical in produzioni italiane, da Poveri ma belli a Cats, da Grease a West Side Story, da Chorus Line a Rent, a Sette spose per sette fratelli. Nel 2002 ha vinto il Premio Oscar Europeo dei Giovani come migliore artista di musical.