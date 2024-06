Cancellare l’Odissea, così come la Divina commedia, o la Costituzione italiana, è atto di lesa cultura o gesto creativo? Artista concettuale, pittore - ma anche poeta, scrittore, drammaturgo, regista, e di fama internazionale, Emilio Isgrò, 87 lucidissimi anni, si appresta a farlo sulla cavea del teatro grande degli scavi, nel titolo inaugurale di «Pompeii theatrum mundi». La rassegna estiva del Teatro di Napoli - Teatro nazionale si aprirà giovedì, con repliche venerdì e sabato. A parti invertite, 900 spettatori sistemati sul palcoscenico assisteranno per tre sere allo spettacolo della cancellazione, che prenderà vita sulle gradinate con sei attori; con lo stesso cancellatore Isgrò; la videoinstallazione da lui progettata per l’occasione; e il testo che da quell’atto di soppressione ha estratto. La regia è di Giorgio Sangati, non nuovo alle fascinazioni dell’artista siciliano.

Cancellare la letteratura, alta e bassa, operazione «ironica e polemica»: così l’enciclopedia d’arte Garzanti. Isgrò, perché?

«Nel ’64 la Pop art, il teatro di Bob Wilson e i film di Hollywood invasero l’Europa, mettendo a rischio l’esistenza stessa della parola. E io reagii con la mia provocazione, non per assecondare l’estinzione della parola, ma per segnalare il problema e salvarla dalla civiltà dell’immagine, sempre più invadente e incurante della lezione biblica: “In principio era il Verbo... Dio disse ‘luce’ e la luce fu”. Dio “disse” luce!».

Dunque, lei denunciò la sottomissione della parola all’immagine e, grazie alle frasi e ai versi nullificati, creò un nuovo testo significante.

«Giusto! E il luogo, in cui questo “no” che vale più di un “sì” trova l’ambiente ideale, è il teatro. Là posso riproporre la parola da un’angolazione differente, memore soprattutto di quella drammaturgia, per l’appunto di parola, che trova in Pirandello ed Eduardo due nobili espressioni. Me ne resi già conto a fine anni 60, con la mia “Orestea di Gibellina”, in cui il “verbo”, non letterario ma teatrale, fu il pedale che regolava il processo spettacolare. Da quell’intervento ho preso le mosse per questa “Odissea cancellata”», componendo stavolta in italiano e non in dialetto siciliano».

Precisazioni necessarie.

«Il testo che reciteranno gli attori a Pompei lo scrissi nel 2002, ma non l’ho mai rappresentato; ed è, ovviamente, il distillato originale della cancellazione, che riguarda un solo canto, il decimo, quello di Eolo».

Continui.

«Racconto la fuga di Ulisse dal suo regno. Il dio, però, lo insegue, mandandogli malattie, inquinamento, e i venti stessi, che lo spingono lontano da Itaca. L’intero spettacolo sarà attraversato dalle sue sonorità».

Le ha riservato un ruolo per sé.

«Sì, quello di un Omero, col proprio libro davanti, artefice della cancellazione, riproposta in videoproiezione sulle gradinate, su cui gli attori recitano i versi da essa ispirati».

I personaggi della sua Odissea?

«Ci saranno Penelope, Nausicaa, Circe, un Polifemo bambino, che ha perso un occhio incespicando in un campo di fichi d’India; dunque una creatura innocente, non un mostro. E ci sarà un coro, di nani e insetti».

Nani e insetti?

«Metafore di un’umanità degradata, quella del nostro tempo. Il mio poema vuole testimoniare il sentimento di ripulsa verso un mondo barbaro e violento, sempre impaziente di esprimersi attraverso la guerra; e propone, in armonia con la cancellazione da cui origina, una ecologia del linguaggio; perché, ormai, è inquinata anche la comunicazione e, se siamo fortunati, ci tocca quanto meno di essere fraintesi».

Il suo Ulisse?

«Un antieroe moderno, intrappolato in una odissea senza fine, dove il viaggio è più importante dell’arrivo a Itaca, come nella splendida, omonima poesia di Kavafis».

Nel ’68 l’«Orestea di Gibellina» devastata dal terremoto nel Belice; ora, la rigenerante cancellazione dell’Odissea a Pompei, sepolta dall’eruzione.

«Quella del Vesuvio e la mia sono due negazioni; e, in latino, due negazioni affermano. Segno di fiducia nella catarsi. L’uomo sa sollevarsi dopo le tragedie».

Isgrò, se dovesse cancellare Napoli, cosa salverebbe?

«La sua canzone, perché è il frutto di una preziosa cultura. Senza Basile, Vico, Pergolesi e Croce non ci sarebbero Di Giacomo e una lingua che si comprende anche senza capirla».