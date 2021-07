Il quinto appuntamento del cartellone della 69° edizione del Ravello Festival ideato da Alessio Vlad, dà spazio ad una delle migliori realtà musicali del territorio: l’Orchestra Filarmonica di Benevento che, dopo l’ottimo debutto dello scorso anno, torna sul Belvedere di Villa Rufolo, sabato 17 luglio alle ore 20,00.

APPROFONDIMENTI IL CONCERTO Stefano Bollani, è già sold out il ritorno al Ravello... IL CONCERTO Ravello Festival, sold outper Martha Argerich a Villa Rufolo IL CASO Ravello Festival, De Luca punge Saviano: «Non martiri ma...

Sul podio, Fabio Biondi, una delle figure più interessanti del mondo musicale italiano. Direttore e violinista è il fondatore del complesso “Europa Galante” che nel giro di pochissimi anni, grazie anche ad un notevolissimo successo discografico, è diventato uno degli ensemble specializzato in musica antica più famoso e premiato in ambito internazionale.

Biondi, negli anni, ha collaborato e collabora ancora oggi con Orchestre come quella di Santa Cecilia, ancora l’Orchestra da Camera di Rotterdam, del Mozarteum di Salisburgo, della Mahler Chamber Orchestra e molte altre ancora.

Mendelssohn tra Beethoven e Schumann, questa la triade proposta da Fabio Biondi. Il programma si aprirà con l’Ouverture dal balletto “Le creature di Prometeo”, di Ludwig Van Beethoven. Si passerà poi, alla trascrizione per violino, che lo stesso Robert Schumann fece del suo concerto per violoncello. Il concerto si chiuderà con una creazione di un Felix Mendelssohn-Bartholdy appena quindicenne, la “Sinfonia in do minore”.