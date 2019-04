Lunedì 29 Aprile 2019, 14:50

L'Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Lorenzo Viotti (31 agosto); l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta da Wayne Marshall (21 luglio), l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo diretta da Gabriele Ferro (28 luglio), l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Pietari Inkinen (4 agosto), l’Orchestra filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno sul palco per il Concerto all’Alba dell’11 agosto diretta da Lorenzo Passerini e da Ryan McAdmas il 20 agosto, l’Orchestra sinfonica Giuseppe Verdi di Milano diretta da Claus Peter Flor (23 agosto) e l’Orchestra Filarmonica Gioachino Rossini diretta da Donato Renzetti (25 agosto). Solo orchestre italiane per il cartellone del Ravello Festival 2019 presentato alla sede della Regione con il governatore De Luca e il commissario della Fondazione Felicori. Con loro la sovrintendente Purchia e il direttore artistico del San Carlo, Pinamonti, che hanno curato il programma. Lo stesso San Carlo aprirà il cartellone sul palco di Villa Rufolo il 18 luglio con il direttore Valcuha per un omaggio a Wagner e a Giuseppe Martucci. In locandina tra i cinquantotto appuntamenti, l'Accademia barocca di Santa Cecilia, la Giovanile Cherubini e l'Orchestra Giovanile italiana. Prevista anche una sezione intitolata “Le note di Sigilgaita” con concerti d'organo in Duomo e il programma – già iniziato nei giorni scorsi - con le orchestre dei conservatori “La meglio gioventù” curato da Antonio Marzullo, segretario artistico del teatro Verdi di Salerno. Fuori programma due appuntamenti extra con la collaborazione della Città della Scienza di Napoli che propone due incontri: il primo (16 luglio), nei cinquant'anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna, e il secondo (23 luglio) dedicato all’intelligenza artificiale e alla robotica, tra scienza e fantascienza.