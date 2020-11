Roberto Bolle dà l’addio alle scene: «Andrò in pensione nel 2022»

Roberto Bolle pronto dare l’addio alle scene per andare in pensione. È stato lo stesso Roberto Bolle ad annunciare la sua decisione: «I ballerini – ha spiegato - vanno in pensione a 47 anni. Io ne ho 45, quindi sto per andare in pensione, andrò in pensione ad aprile 2022».

Roberto Bolle ha dato la notizia ospite di Omar Schillaci, vicedirettore di Sky TG24, nel nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo: «Secondo me – ha spiegato - è un buon compromesso: fa strano dire che a 47 anni qualcuno vada in pensione, come età umana si è giovani, ma come età tersicorea in realtà non si è più così giovani».

Iniziando a ballare molto presto, il fisico subisce diversi stress nel corso del tempo: «Iniziamo a ballare a livello professionistico quando abbiamo 19 anni e entriamo in compagnia. Iniziamo la scuola quando abbiamo 11 anni, adesso sono trent’anni che faccio questo lavoro e che spingo il mio fisico al massimo, ad altissimi livelli, chiedendo ogni giorno di più. Ma finché il fisico me lo consentirà andrò avanti».

