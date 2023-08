Teatro San Carlo, una serata speciale per festeggiare i 90 anni del maestro Roberto de Simone

In occasione del novantesimo compleanno di Roberto De Simone, il sovrintendente del San Carlo, Carlo Fuortes, a nome di tutte le maestranze del teatro desidera rendere omaggio al maestro, con una serata speciale, da programmare in autunno di questo anno, per celebrare la sua straordinaria carriera.

«Il Teatro di San Carlo è orgoglioso di celebrare la lunga e fruttuosa collaborazione di oltre quarant’anni con il maestro De Simone iL cui talento e dedizione – afferma Fuortes - hanno contribuito ad aprire nuove direzioni musicali con proposte artistiche innovative che hanno fatto scoprire al mondo capolavori napoletani del Settecento e primo Ottocento».

L'annuncio arriva dopo l'invito lanciato dal direttore d'orchestra Riccardo Muti che in una intervista al Mattino aveva caldeggiato un "doveroso tributo" al suo "fraterno amico" in vista del compleanno che cade il 25 agosto.

Chissà che l'evento non diventi l'occasione per riportare sia Muti che De Simone al San Carlo, come auspicato dal sindaco Gaetano Manfredi, che presiede la fondazione lirica.