San Carlo a Piazza del Plebiscito, applausi per la prima della «Carmen»: si replica domenica

Sold out in Piazza del Plebiscito per l’apertura della seconda edizione di Regione Lirica.

In mille hanno applaudito ieri sera venerdì 25 giugno la prima di «Carmen» di Georges Bizet interpretata da Elīna Garanča e tutti gli artisti del cast: Brian Jadge, Mattia Olivieri, Daniele Terenzi, Gabriele Sagona Selene Zanetti, Aurora Faggioli, Mariam Battistelli, Michele Patti, Filippo Adami, il direttore Dan Ettinger, l’Orchestra, il Coro e il Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo.

Lo spettacolo sarà in replica domenica 27 giugno alle 20,15.

Il prossimo appuntamento con Regione Lirica è domenica 4 luglio con il Balletto del Teatro di San Carlo protagonista di una serata intitolata Da Petipa a Nureyev, a cura della nuova direttrice del Balletto Clotilde Vayer, che prevede nella prima parte l’esecuzione di alcuni estratti da La Bella Addormentata di Pëtr Il'ič Čajkovskij con la coreografia di Marius Petipa e nella seconda parte il II Atto da Il Lago dei Cigni di Pëtr Il'ič Čajkovskij con la coreografia di Rudolf Nureyev.

Lo spettacolo andrà poi in scena al Teatro di San Carlo il 9, 10 e 11 luglio.