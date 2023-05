Caos San Carlo, De Luca: il teatro non merita questa situazione

«Veritas filia temporis: la verità è figlia del tempo. Mi dispiace, il San Carlo non merita questa situazione. Per quello che mi riguarda deve essere all'altezza della Scala e dei migliori teatri del mondo e non merita quello che sta succedendo». Lo dice il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in merito alla situazione di caos che si registra al teatro San Carlo di Napoli, con il sovrintendente Stéphane Lissner, da domani mandato in pensione per decreto in anticipo sulla scadenza naturale del contratto e i lavoratori del lirico che minacciano il quarto sciopero di fila.