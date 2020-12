San Carlo streaming, grande attesa per il Gala Mozart Belcanto

Grande attesa per il Gala Mozart Belcanto, in streaming sulla pagina Facebook del Teatro di San Carlo domani giovedì 10 dicembre a partire dalle ore 20.00. Dopo il grande successo di Cavalleria rusticana che in tre giorni ha superato le 100.000 visualizzazioni, il nuovo appuntamento sul web vedrà protagonisti Maria Agresta, Ildar Abdrazakov, Nadine Sierra, Pretty Yende, Francesco Demuro, diretti da Giacomo Sagripanti, alla guida di Orchestra e Coro del Lirico di Napoli.

Tra i tanti brani proposti in scaletta, “La ci darem la mano” da Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart con Ildar Abdrazakov (Don Giovanni) e Nadine Sierra (Zerlina), “Una voce poco fa”da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini con Pretty Yende nei panni di Rosina. E ancora, Francesco Demuro canterà “Ah! mes amis, quel jour de fete” da La Fille du régiment di Gaetano Donizetti.

Del celebre compositore bergamasco Nadine Sierra eseguirà “Ardon gl’incensi … Spargi d’amaro pianto”, da Lucia di Lammermoor mentre Maria Agresta canterà “Casta Diva” da Norma di Vincenzo Bellini. Non mancano l’Ouverture da Le nozze di figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia da I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini e “Che interminabile andirivieni” il Coro dall’Atto II del Don Pasquale di Donizetti, (in calce la locandina completa).

Per il Gala Mozart Belcanto Nadine Sierra e Maria Agresta indosseranno abiti selezionati dalla Maison italiana Ermanno Scervino.

Il Gala Mozart Belcanto sarà disponibile sulla pagina Facebook del Teatro dal 10 al 13 dicembre al costo di 1,09 euro. Il contenuto sarà poi on line sul sito del San Carlo, sempre al costo di 1,09 euro. La programmazione on line del Teatro di san Carlo è resa possibile grazie al sostegno del Mibact, della Regione Campania, di Philippe Foriel-Destezet, Pastificio Di Martino e di tutti gli imprenditori di Concerto d’Imprese.

