Per Mimmo Borrelli «il teatro deve gettare sale sulle ferite»; per Roberto Saviano è «un'esperienza che si fa collettiva riflessione». Il loro «Sanghenapule» incarna entrambe le definizioni. Lo spettacolo debuttò nel 2016 al Piccolo, ma soltanto ora arriva nella città che gli dà linfa e nome. Da venerdì 13 a domenica 22 aprirà la stagione del Bellini.

Saviano & Borrelli, entrambi classe 79, stessa terra, intenti analoghi, identica arma: la parola. Il primo, da 18 anni prigioniero della non-vita cui lo costringe la mortale scomunica di camorra, la usa per riflettere e denunciare; l'altro se ne serve per sedare con sorprendenti eruzioni di teatro-poesia il magma interiore che gli procura l'osservazione della realtà. Sulla scena dipanano insieme un «cunto» intriso di sangue: quello di San Gennaro e quello della città che da lui pretende comprensione e protezione.

Saviano, quel debutto a Milano stona: «A Napoli nessuno ci chiamò. Forse non c'era passione istituzionale per il racconto di una terra che "Sanghenapule" celebra in tutti gli aspetti». Perché San Gennaro? E Borrelli? «È un'ossessione che mi accompagna da tempo... Mimmo, invece, lo incontrai... ma non per caso. Nella mia vita protetta ogni dettaglio è pianificato. Lo vidi in azione. Mi colpirono la recitazione, la fisicità, la lingua. Gli scrissi, a Roma ci conoscemmo, gli confidai il sogno di rappresentare il santo e il suo sangue. Accettò. Ci mettemmo all'opera, scrivendo, tagliando, plasmando... E inventammo una sorta di doppio passo, il mio narrativo, il suo espressivo: io provo a tracciare una linea storica, l'origine del culto, l'emigrazione, la Rivoluzione del 1799... lui mette in scena la decapitazione, si tramuta in Vesuvio o nel martire Domenico Cirillo».

Borrelli: «"Sanghenapule" è un triangolo: Roberto, io e la città. Tutto nasce da una bellissima lettera che mi invio. Conoscevo il rito di San Gennaro, non la storia, mentre lui è una enciclopedia, e mi ha permesso di penetrare in una vicenda extra-ordinaria».

Saviano: «Per sfuggire a una eruzione, il popolo si rifugiò nelle catacombe di Capodichino, che custodivano i resti terreni del martire. E cominciò a pregare. Il Vesuvio si zittì e risparmiò la città. Il merito fu attribuito alla sua mano. Il passa parola compì il miracolo. Siamo nel XII secolo». E il sangue? «Lo ha reso celebre nel mondo. Papa Borgia fece traslare le sue spoglie a Napoli non solo per accattivarsi il popolo, ma per assecondare la fama che aveva tra la nobiltà dell'epoca... Un santo non comune. Gli si chiede di tutto e lui non giudica, perché sa che la vita è complicata. Dimostra umanità. Pensi, due studiosi hanno redatto un elenco delle disgrazie che ha vaticinato non sciogliendo il sangue». Obiezione: anche quando si liquefa, le sventure non mancano. «Sì, ma non sono di sua competenza. Lui ascolta, e difende, soltanto i napoletani».

Altro tema è la Rivoluzione del '99. Borrelli: «La Repubblica rappresentò un nuovo martirio, quello delle possibilità di riscatto da parte della città. Roberto lo racconta con passione: la Napoli di quel tempo fu crogiuolo di idee liberali. Anche Gennaro e un martire, come Lucifero, altro personaggio che scomodiamo... martire di sinistra, perché si oppone al potere». Saviano: «Quando Dio lo defenestrò, cadde nel golfo. I frammenti di paradiso che ancora aveva addosso si sparpagliarono creando Napoli; il suo tonfo generò il Vesuvio». E la Repubblica del '99? «Nelle leggi che le sue creature illuminate concepirono, c'era il "diritto a vedere il mare", per impedire le speculazioni edilizie; e il "diritto alla felicità"; a Benjamin Franklin lo suggerì Gaetano Filangieri. Grazie a lui, Napoli è presente anche nella Dichiarazione d'indipendenza Usa».

Dal sangue sacro a quello laico di Napoli. Gli stupri di Caivano, per esempio. Saviano: «La classe politica se ne serve per far propaganda. Il quartiere è ignorato, poi il male che nasconde diventa cronaca e si interviene con una clamorosa operazione di cosmesi. Presto tutto tornerà come prima. Oggi Caivano ha ereditato le piazze di Scampia. E sono già nell'oblio gli omicidi di Maimone a Mergellina e di Cutolo in piazza Municipio. Fa notizia l'invasione dei turisti, che regalano mance ma non producono investimenti; intanto, nessuno dice che Napoli è la città con più armi in Europa. La media dei sequestri è di due al giorno... Invece di combattere il fenomeno, è più facile colpire chi ne parla».

Infine, la vita personale... il terremoto causato dal suo libro Gomorra non si ferma. Rifarebbe tutto? «No! Non rinnego il passato, ma non rifarei nulla. Sarei più prudente, tenterei di capire le trappole ed eviterei di diventare il bersaglio di chi, non riuscendo ad affrontare la realtà, attacca me che la rappresento. Sono esausto. Mi sono rovinato la vita e, oggi, il pensiero principale è: come uscirne?».