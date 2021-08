Schettino show nella sua Castellammare con l'incursione di Siani

Il fondamentalista napoletano torna nella sua Castellammare, Simone Schettino al Giardino di Arianna ha regalato giovedì sera uno spettacolo divertente ed emozionante. Dalla collina di Varano nel fresco del giardino diventato in poco tempo luogo cult per eventi all’aperto e feste, gli stabiesi e non si sono concessi una serata di pura comicità.

«E' un'emozione grande risentire il calore del pubblico dopo un periodo lungo di stop. È incredibile che per stare su un palco in due dobbiamo fare il tampone e su un pullman c'è tanta gente che, se l'autista frena, la signora davanti rischia di restare incinta» scherza amaramente Schettino durante il recital ricordando il difficile periodo che ancora vive il mondo della spettacolo e il resto del mondo per la pandemia in corso. A suggellare una serata perfetta l’incursione di un amico speciale per Schettino, Alessandro Siani. Assieme i comici hanno mosso i primi passi e ieri sera hanno ritrovato gli amici della rassegna “I love cabaret” che li ha visti protagonisti entrambi nelle sue prime edizioni. La magia del cabaret che affollava le sale dei teatri si è ripetuta giovedì sera grazie agli organizzatori, Maria Oddone e Alfredo Varone che hanno vestito il ruolo di padroni di casa perfetti assieme ai proprietari del Giardino di Arianna, Anna Verdoliva e Emanuele Lombardi. Al termine dello show, Schettino e Siani si sono abbracciati e hanno parlato di quello che sta accadendo nel mondo dello spettacolo. "Eravamo felici e non lo sapevamo" ha commentato Siani, sottolineando la grande difficoltà che vive il mondo dello spettacolo per l'emergenza Covid.