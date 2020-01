Ennesimo successo - con sorpresa finale - al teatro Diana per lo spettacolo “Felicità tour” di Alessandro Siani. Infatti, nella replica andata in scena venerdì, il popolare attore e regista partenopeo, a metà del suo esilarante spettacolo comico (sul palco del “Diana” ancora fino a domenica 26 gennaio), ha proposto alcuni momenti musicali. Ha chiamato dapprima il cantante Antonio Rocco, che ha interpretato il brano “Chiammame” tratto dal musical “C'era una volta... Scugnizzi”, e poi Andrea Sannino che ha cantato prima la sua hit “Abbracciame” seguita - dopo la richiesta di Alessandro Siani, che nel frattempo era sceso tra il pubblico - da “’A canzuncella”, storico successo degli Alunni del Sole. Al termine, con Sannino ancora sul palcoscenico, Siani ha scorto tra i presenti in teatro la cantante e attrice Anna Capasso e, presentandola alla sala gremita del “Diana”, l’ha portata con sé sul palcoscenico invitandola ad interpretare - in duetto con Sannino - “’O surdato ’nnammurato”. E proprio sulle note del brano, scritto da Aniello Califano e musicato da Enrico Cannio, il pubblico ha accompagnato gli artisti impegnati sul palcoscenico con ovazioni da stadio e calorosi applausi. Al termine del brano Alessandro Siani si è complimentato con soddisfazione con entrambi prima di salutarli (ancora tra gli applausi della platea) e augurare loro le migliori fortune per il 2020.

