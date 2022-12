Stefano Massini si è innamorato dell'Interpretazione dei sogni molto tempo fa. E parla proprio di «innamoramento», per dire di una fascinazione tenace, che non si esaurisce nella fiammata di una passione momentanea. Il suo innamoramento per il testo sacro della psicanalisi freudiana dura da più di un decennio di letture e di studio e si è riversato in uno spettacolo con la regia di Federico Tiezzi e Fabrizio Gifuni al Piccolo di Milano, in un romanzo di grande successo per Mondadori e ora in un nuovo allestimento che vede il drammaturgo in scena in prima persona, da domani a domenica in prima nazionale al teatro della Pergola di Firenze, già sold out e richiestissimo nelle date della prossima tournée.

Unico italiano ad aver vinto cinque Tony Award, gli Oscar del teatro, per «Lehman Trilogy», nonché due premi Ubu, un Drama League, un Prix Médicis Essai, un SuperMondello, un Campiello Selezione, un De Sica e via elencando, tradotto in ventiquattro lingue, rappresentato nel mondo più di ogni altro nostro autore vivente, Massini unisce alla sapienza della scrittura il talento di narratore dal vivo e, grazie a programmi come «Piazzapulita», «Ricomincio da Raitre» e «Amici», è diventato anche un famoso divulgatore in tv. «L'interpretazione dei sogni», prodotto da Teatro della Toscana, Stabile di Bolzano, Teatro di Roma in collaborazione con il Piccolo, è per molti versi il suo spettacolo della vita. «Ci tengo molto» dice, «ci ho lavorato freneticamente per anni, in questo senso il lockdown è stato determinante. A ben guardare la storia del teatro è attraversata dal tema del sogno. Che cos'altro sono le visioni di Cassandra, l'indovinello di Edipo, e poi le opere di Shakespeare, Calderon de la Barca, Schnitzler Il teatro è sogno. Non a caso Freud definisce il metodo di costruzione dei sogni come drammaturgia onirica».

Sul palco, tra le scene di Marco Rossi (con un grande occhio spalancato come un diaframma a scrutare i segreti della mente) e le musiche di Enrico Fink, lo scrittore dà vita a un variopinto mosaico di personaggi che, narrando i propri sogni e interagendo con il pubblico, compongono un caleidoscopio di visioni e di possibili interpretazioni delle «leggi misteriose e splendide che sovrintendono alle nostre messinscene notturne». Alla base del progetto, nato con la benedizione di Ronconi e a lui idealmente dedicato («avevo un debito con il mio maestro»), c'è anche una curiosa coincidenza anagrafica. Spiega ancora Massini: «Ho voluto aspettare di avere 47 anni, la stessa età di Freud quando consegnò alle stampe L'interpretazione dei sogni, la sua grande analisi dell'Occidente e delle zone d'ombra della borghesia. E per questa occasione mi sono messo in gioco, anche se non sono un attore e di solito resto dietro le quinte. Ma per me questo non è uno spettacolo qualunque e non ha niente in comune, neppure una virgola, con quello diretto da Tiezzi nel 2018. Dopo il Tony Award ho pensato di usare la forza del riconoscimento per portare in scena la mia discesa nei gorghi della psiche, un tema che mi appassiona profondamente». E che ha già trattato nel libro L'interpretatore dei sogni. «Quel romanzo era un falso storico dichiarato, simulavo un diario di Freud ed ebbe un successo inaspettato. Ora molte cose sono finite nello spettacolo, ma in una forma nuova. Negli ultimi cinque anni abbiamo visto accadere cose non secondarie nelle nostre vite e l'avverarsi di un doppio incubo: una pandemia che svuotava le città e una guerra nel cuore dell'Europa con la minaccia del day after atomico. Per non parlare dei cambiamenti climatici, non meno angoscianti e pericolosi. Ho avuto abbastanza materiale».

Su quali simboli ha lavorato? «Freud insegna che tutta la nostra storia è disseminata di simboli. Insiste sull'occhio, la porta dell'anima, ma gli esempi sono tanti: l'intera Odissea è una metafora psicanalitica, e così Pinocchio, I promessi sposi. E il cavallo di Troia nell'Iliade che cos'è? È un metodo che consente di entrare nei sogni con una strategia. Ecco, sul palco racconto queste cose». Inevitabile che anche i sogni e le ossessioni dell'autore siano finiti nella drammaturgia. «Inevitabile, accadeva persino a Freud. Noi tutti siamo filtri della nostra vita interiore nei confronti della realtà. Io per un periodo ho avuto il terrore di allontanarmi dalla tana, ero bloccato nella mia comfort zone. Poi mi sono aperto e sono tornato nel mondo. So cosa sono le fobie». Il teatro può rappresentare un formidabile esorcismo? «Il teatro esiste perché da millenni l'essere umano si interroga su se stesso. Amleto, Macbeth, Gli spettri di Ibsen sono grandi luoghi di psicanalisi. Tutto ciò che sogniamo, dice Freud, si nutre della realtà. Il carburante dei sogni sono i ricordi. Per secoli l'uomo ha conosciuto due livelli di rappresentazione, la realtà e il sogno. Oggi se ne è aggiunto un terzo, il metaverso, un livello intermedio che si ciba di entrambi e spesso viene inquinato dalle fake news e dalle loro funeste conseguenze».