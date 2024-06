Belliner Philharmoniker. Sono i tre fratelli Russo, Gabriele, Daniele, Roberta. Il padre, Tato, ha instillato in loro la vocazione al cambiamento, alla ricerca, al rischio. E i risultati si vedono: la stagione 2024/25 del Bellini, che dirigono da 15 anni, non ha nulla da invidiare a quella dei migliori teatri d’Europa. A cominciare dall’happening con cui ieri hanno presentano i nuovi cartelloni, tra fantasisti, ritrattisti, jam session, quiz per il pubblico, open bar e le locandine dei titoli illustrate dagli allievi della Scuola di Comics di Napoli. Ogni anno i tre fratelli alzano l’asticella: «Lo facciamo senza nemmeno volerlo. Fa parte della nostra natura», rispondono. «Per il nuovo cartellone, per esempio, abbiamo puntato, ancora di più, sugli ospiti internazionali».

Ed ecco, in fila, l’illustre Thomas Ostermeier (lo storico «Hamlet», tecnologico e a tratti burlesque, ambientato in una società post-moderna); Peeping Tom («S 62° 58°, W 60° 39°», coordinate geografiche di un universo ghiacciato, popolato da sopravvissuti); lo «Slava’s snowshow»; Jeanne Candel («Baùbo, sull’arte di non essere morto», sorta di «Passione» dei nostri tempi bui, per teatro e musica, orchestrata da una sacerdotessa orfica); la danza di Riva&Repele (l’inno alla pace «Dear son»); e quella di Wim Vanderkeybus («Infamous offspring», che fonde flamenco e mitologia greca). Sembra un programma del «Napoli teatro festival» ai suoi storici esordi.

Una stagione lunga. Anzi lunghissima. Quella attuale («affollata e vincente») si è chiusa il 2 giugno. La prossima comincerà a settembre: Drusilla Foer recupererà lo show annullato (il 17); seguirà un trittico napoletano, per non dimenticare radici e tradizione. Torneranno, cioè, Mimmo Borrelli e Roberto Saviano con «Sanghenaule» (24-29); e «Le cinque rose di Jennifer» di Ruccello, con Daniele Russo e il fratello Gabriele alla regia (1-6 ottobre). Inaugurazione ufficiale: «La grande magia» di Eduardo (15-24), diretto da Gabriele Russo, con Natalino Balasso e Michele Di Mauro. Anche la sala piccola aprirà in settembre (il 26) con «Mare di ruggine - La favola dell’Ilva», testo e regia di Antimo Casertano, proponendo, poi, un programma altrettanto intrigante, ricco di presenze femminili (Elisa Barucchieri; Monica Demuru; Ivonne Capece; Valentina Valsania; Alice Sinigaglia).

Donne anche nella sala maggiore: Emma Dante e il nuovo «Extra moenia», «drammaturgia gestuale e allegorica, - spiega - in cui danzare è l’unico modo per liberarsi dalla maschera che indossiamo in società»; Giuliana De Sio, diretta da Valerio Binasco, in «Cose che so essere vere», di Andrew Bowell; Fabiana Iacozzilli e «Il grande vuoto», canto sull’Halzheimer, definito «emozionante»; Annalisa D’Amato col suo «Orpheus groove», in cui uno scienziato, grazie all’effetto della musica sui corpi, vuole riattivare le good vibration del pianeta. Tra i titoli italiani, «La coscienza di Zeno» secondo Alessandro Haber e Paolo Valerio; il Sofocle di Alessandro Serra («Tragudia - Il canto di Edipo»); l’omaggio di un regista prestigioso come David Livermore a Paolo Villaggio con «Fantozzi una tragedia»; Filippo Dini, impegnato nei «Parenti terribili» di Cocteau; Rocco Papaleo ispettore generale (da Gogol); Antonio Frezza, Lino Guanciale, il «Main Kampf» hitleriano di Stefano Massini; e Antonio Latella, che rileggerà, con Daniele Russo, «il Dario Fo di «Morte accidentale di un anarchico». In sala piccola, oltre a cinque titoli di danza, risaltano, «Il gelo», creativo reading di Mimmo Borrelli dedicato a Eduardo; «La morte a Venezia», da Mann, di Liv Ferracchiati; il Petito di Roberto Capasso. Tra i concerti (il programma sarà comunicato più in là), si conoscono già quelli di Allevi (a novembre) e l’«Atom earth mother» della coverband dei Pink Floyd Legend.

«Sanghenapule», la Jennifer di Ruccello, «La grande magia»; «Tragudia»; «Parenti terribili»; e il Fo di Latella: con queste sei produzioni e co-produzioni, e con gli altri titoli in cartellone, i tre Belliner sugellano una visione d’arte più intuita e applicata che prestabilita, dove le storiche mura da loro gestite attirano, anno dopo anno, un pubblico trasversale, curioso e contemporaneo, che col tempo diventa comunità, sempre più stretta attorno all’alveare di via Conte di Ruvo, Napoli, Europa.