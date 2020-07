Teatro di San Carlo, giovedì il debutto della Tosca in piazza del Plebiscito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande attesa per la ripartenza ufficiale deldomani sera condi Giacomo Puccini in Piazza del Plebiscito per Regione Lirica 2020.Dopo il grande successo dell’anteprima che il sovrintendente Stéphane Lissner ha voluto dedicare al personale Sanitario, tutto è pronto per la prima del 23 luglio che vedrà sul palco allestito in Largo di Palazzo le più grandi stelle della lirica: Anna Netrebko nei panni di Floria Tosca, Yusif Eyvazov nei panni di Mario Cavaradossi e Ludovic Tézier in quelli del Barone Scarpia.Sul podio il direttore musicale Juraj Valčuha impegnato a dirigere Orchestra, Coro e Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo.Attesi per la serata i massimi esponenti del mondo istituzionale, culturale e universitario.Tosca sarà in replica domenica 26 luglio alle 20,15.