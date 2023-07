Teatro Gelsomino Afragola ecco il cartellone di eventi

Fervono i preparativi per la conferenza stampa che si terrà mercoledì 19 luglio alle 11 presso il foyer del teatro del Gelsomino per raccontare le tante prime volte e novità importanti a cui potranno assistere gli spettatori in un'annata che si preannuncia piena di emozione ed eventi. Sarà presente anche il primo cittadino di Afragola Antonio Pannone. Si tratta di ben 3 cartelloni di genere per una stagione teatrale ricca e trasversale

Dopo uno stop forzato il Gelsomino sotto la direzione artistica di Antonio Nardiello, grazie alla caparbietà del manager de La Gabbianella Club Event Gianluigi Osteri che ha riportato, già da questo anno gli spettacoli dal vivo, torna ad essere presidio culturale e di eventi per la provincia e non solo.



«Il pubblico, oggi più che mai, ha voglia di condividere, divertirsi ma anche riflettere. La nostra realtà, pur tra mille acrobazie e ostacoli, da anni fa cultura e porta sul palco di Afragola artisti di prestigio e spessore. Unica mission che continua ad indicarci la strada è: portare l’arte in tutte le sue forme nel nostro territorio.

Il Gelsomino è una realtà che vive tutto l’anno a 360 gradi.

Qui non c’è solo l’attività teatrale con spettacoli di prosa ma anche presentazioni di libri, Festival, incontri con le scuole e con i giovani. Insomma, un baluardo della cultura che vive di uno scambio continuo con i cittadini, che riconoscono in noi un punto di riferimento e di certezza» dichiara Gianluigi Osteri, manager de la Gabbianella Club Events.