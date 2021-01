Lutto nel teatro napoletano: addio a Piero Pepe, aveva 75 anni

Il teatro napoletano perde un grande interprete. È morto a pochi giorni dal suo 75 esimo compleanno Piero Pepe ricoverato da alcuni giorni in ospedale per complicanze da un brutto male.

In lutto la sua città, Castellammare, e gli attori e il pubblico che lo hanno amato e conosciuto nelle sue molteplici interpretazioni. A partire dal 1968, quando insieme a Ciro Madonna e Italo Celoro fu fra i fondatori del Cat, uno dei primi laboratori, oggi teatro independente della provincia a sud di Napoli. Fino alla serie di film come Pacco, doppio pacco e contropaccotto di Nanni Loy o tra le altre le fiction I Cesarioni, La squadra e Capri.

Un 2021 che si apre con una perdita per la terra di Viviani e Ruccello, spesso interpretati da Piero Pepe che lavorò anche con i fratelli Giuffre'. Tanti i ricordi e le emozioni di chi ha calcato il palcoscenico con lui, uomo semplice e umile, ed al contempo artista verace, e straordinario.





Ultimo aggiornamento: 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA