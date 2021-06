Carmina Burana e Capuçon, i concerti del San Carlo

In programma sabato 5 giugno alle ore 19.00 al Teatro di San Carlo i Carmina Burana di Carl Orff, composizione tra le più conosciute e al mondo. L’esecuzione, nella versione per soli, coro due pianoforti e percussioni predisposta dallo stesso autore, vedrà protagonista il Coro del Teatro di San Carlo diretto da José Luis Basso. I solisti, tutti del Coro del Lirico Di Napoli sono: Desirée Migliaccio (soprano), Federico Fiorio (Controtenore) e Francesco Esposito (Baritono).

APPROFONDIMENTI IL TEATRO San Carlo, riparte con Valčuha ​la stagione dei concerti RICORDI Morta Carla Fracci, l'omaggio di Napoli: volle festeggiare qui i... L'UOVO DI VIRGILIO Stradivari e il mistero della terza arpa: conservatorio segreto

Domenica 6 giugno alle ore 18.00 uno dei grandi virtuosi del violino del nostro tempo, Renaud Capuçon, con al pianoforte Guillaume Bellom eseguirà la Sonata in la maggiore n. 1 per violino e pianoforte, Op. 13 di Gabriel Fauré, la Sonata n. 1 in re minore per violino e pianoforte, Op. 75 di Camille Saint-Saëns e la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck.