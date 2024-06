L’anno scorso «Anna Bolena», il prossimo «Roberto Devereux» e ora «Maria Stuarda». Il San Carlo prosegue il progetto partito con un concerto di Sondra Radvanovsky e le «tre regine» di Donizetti, un autore strettamente legato alla storia del teatro di cui fu direttore dopo Rossini dal 1822 al 1838. E così la settimana prossima, giovedì 20 (ore 19, in replica 23, 26 e 29 giugno) ecco l’opera su libretto di Giuseppe Bardari dal dramma «Maria Stuart» di Friedrich Schiller: commissionata per Napoli, a causa di problemi con la censura borbonica, andò in scena col titolo «Buondelmonte» e successivamente vide la luce a Milano, alla Scala, nel 1835, protagonista Maria Malibran.

APPROFONDIMENTI Campania Teatro Festival, il doc di Nadia Baldi in onda su Rai 5 Pompeii theatrum mundi, Emilio Isgrò: «Cancellare l’Odissea per ridarle la parola» Teatro In Arte Vesuvio: è festa per lo storico Posillipo Calcio

Qui il San Carlo lancia Pretty Yende al debutto nel ruolo del titolo, affiancata da Aigul Akhmetshina come Elisabetta, Chiara Polese-Anna Kennedy, Francesco Demuro-Roberto, Carlo Lepore-Giorgio Talbot e Sergio Vitale-Lord Guglielmo Cecil. L’allestimento, presentato lo scorso anno alla Dutch National Opera e realizzato in cooproduzione con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia, è della regista olandese Jetske Mijnssen, che firma l’intera trilogia Tudor.

E, sul podio, lo stesso Riccardo Frizza, direttore dell'Hungarian Radio Symphony Orchestra and Choir e direttore musicale del festival «Donizetti opera» di Bergamo, che ha siglato l'intero progetto.

«Dirigere qui», dice lui, «nel teatro di Donizetti, per me è una responsabilità ancora maggiore perché è un autore che merita di essere valorizzato e diffuso sempre di più, la cui opera non si limita a quattro o cinque titoli più noti».

Restiamo però alle tre regine, le pare maestro Frizza?

«Sono tre opere che raccontano una storia, che è poi quella di Elisabetta I d'Inghilterra, un percorso unico, portato a termine in anni diversi da Donizetti che in questa occasione oltre che musicista è un vero e proprio drammaturgo».

Lo vuole spiegare meglio?

«Partiamo da “Anna Bolena”, opera vicina a Rossini la cui struttura si amplia pian piano. Lo stile compositivo cambia natura già con questa “Maria Stuarda” e per arrivare a “Robert Devereux” dove lo scavo nei personaggi diventa sempre più importante».

Lei parlava di drammaturgia musicale.

«Certo. Si assiste ad un percorso di concisione di arie e caballette, una rivoluzione che tocca i recitativi dove inventa trovate di grande effetto che evocano situazioni e storie dei protagonisti come avrebbe fatto Verdi».

Insomma, oggi diremmo che la fama di «Dozinetti» è una fake.

«Un retaggio legato forse alla faciltà che il Nostro aveva nel comporre nuove melodie. Recentemente, ad esempio, ho diretto “Il diluvio universale” a Bergamo, un'opera andata in scena per la prima volta il 28 febbraio 1830 proprio al San Carlo e poi scomparsa. Ma è interessante, una sorta di “Nabucco” ante litteram in cui si riconosce tutto il genio dell'autore».

E «Maria Stuarda»?

«Nel confronto tra Elisabetta e Maria immaginato da Schiller - che in realtà non ci fu mai - cova il fuoco di un grandissimo compositore. Ci sono molte soluzioni interessanti. La strumentazione ha tinte leggere ed è dettagliatissima. La sinfonia come preludio è una novità, mentre la scena finale è, a mio avviso, forse una delle pagine più belle della storia della musica».

Anche in questa occasione il San Carlo propone un cast all star, cosa ne pensa?

«Che per portare in scena con efficacia questi personaggi storici c’è bisogno di artisti, e bene fa il teatro a ospitare big che conoscono questo repertorio. Vocalmente è una maratona, non wagneriana, ma una maratona che impegna fisico e spirito. Per questo lavoriamo per cercare nuovi dettagli. Donizetti è ancora tutto da scoprire».

Lei fa tanto per Donizetti.

«Il mio amore per lui nasce per caso e cresce con gli anni. Lavoro molto sulla filologia musicale. Molte sue opere sono giunte a noi con tagli e modifiche, per questo sono importanti le edizioni critiche anche per titoli celebri come “Robert Devereux” o “Don Pasquale”. C’è molto materiale da studiare e a Napoli al San Pietro a Majella c’è la più grande collezione donizettiana esistente. Gran parte dei suoi capolavori sono nati qui ed è giusto non lasciare che siano coperti dall’oblio».