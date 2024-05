Non indulge al sentimentalismo Stéphane Lissner nel presentare la sua ultima stagione come sovrintendente del San Carlo che si apre il 20 novembre con la «Rusalka» di Dvoràk. «Quando sono arrivato cinque anni fa, in piena pandemia, il teatro era chiuso e riaprimmo in piazza del Plebiscito con la Netrebko e altri divi del canto. Promisi che sarebbero stati presenti nella normale programmazione. E oggi posso dire di aver tenuto fede alla promessa», dice il manager francese il cui incarico scadrà a marzo 2025 e ancora non s’è provveduto – come alla Scala – a nominare un nuovo sovrintendente che lo affianchi negli ultimi mesi di lavoro. Intanto lui non si scoraggia e, con il fido Ilias Tzempetonidis, responsabile dell'area artistica e dell'Accademia, snocciola nomi e titoli del cartellone 2024-25. Non senza aver prima ricordato le attività a Vigliena promosse dal direttore generale Emmanuela Spedaliere e il bilancio 2023 appena chiuso con un attivo di 500.000 euro, nonostante «i tagli della Regione per cui il budget è inferiore a quando sono arrivato». Un risultato, dice ancora Lissner, «possibile grazie alla collaborazione delle masse artistiche e di tutti i lavoratori del teatro e a una pax sindacale siglata con la nuova pianta organica, concorsi e assunzioni in orchestra, coro e balletto». Non è del tutto d’accordo con lui il rappresentante della Regione nel cdi, Riccardo Realfonzo, che spesso ha votato contro il management: «La stagione sembra eccellente. Ma il San Carlo può fare questa attività perché sostenuto dalle istituzioni: dal governo, dalla Città metropolitana e dalla Regione che non ha tagliato fondi, anzi: è la regione che dà di più a una fondazione lirica italiana. Altro sono i fondi europei e le difficoltà che vi sono per ottenerli», dice mentre nel foyer dove si tiene la presentazione della stagione cala il gelo.

Il cartellone è qui. Dodici opere, tre nuove produzioni cui si aggiungono 21 appuntamenti sinfonici, la maggior parte con i divi del canto impegnati anche nei titoli lirici. Dal soprano Asmik Grigorian stella della «prima», alla Garanca, da Luca Salsi a Rosa Feola, Maria Agresta, Lisette Oropesa e al controtenore Franco Fagioli, punta di diamante del ritorno ad un repertorio barocco e «napoletano» con il ‘700 di Domenico Cimarosa e il suo «Matrimonio segreto» affidato alle voci nuove degli allievi dell’accademia di canto sancarliana. Perché la scommessa di Lissner e Tzempetonidis, un francese, un greco e tanti napoletani, è proprio trovare una connessione tra i grandi e i giovani, tra personaggi affermati e nuove leve. Sempre con uno sguardo rivolto al passato. «Se ci sono palchi intitolati a Rossini e Donizetti vorrà dire qualcosa, ed è importante avere questi grandi regolarmente in cartellone». Ecco allora che dopo l’apertura affidata all’autore ceco, la lista dei titoli curva su Donizetti con «La fille du regiment» nella versione scenica firmata da Michieletto e le voci di Pretty Yende (ascoltata in concerto giovedì sera, mentre ieri ha debuttato il dittico «Il castello di Barbablu-La voce umana») e del giovane tenore russo Ruzil Gatin impegnato nell’impresa dei nove do di petto consecutivi previsti dalla partitura. E c'è ancora Donizetti con «Roberto Devereux» che chiude il progetto delle tre regine della «trilogia Tudor» con, nel cast, René Barbera, Roberta Mantegna e Annalisa Stroppa. Il versante verdiano vede invece un «Attila» in forma di concerto con il tris: Radvanovsky-Ganci- Abdrazakov e sulla scena «Un ballo in maschera» con Netrebko-Pretti- Tèzier e, nel secondo cast, il napoletano Vincenzo Costanzo nel ruolo di Riccardo. E, sempre sul fronte verdiano, torna il «Don Carlo» che aveva inaugurato due anni fa con la regia di Guth e qui con Nànàsi sul podio e, nel cast, Pretti, Viviani, Adbrazakov e Rachel Willis - Sørensen come Elisabetta di Valois. Non manca Puccini, nei cent’anni dalla scomparsa, con “La fanciulla del West” interpretata da Anna Pirozzi e “Tosca” con la ripresa dello spettacolo firmato qualche anno fa da Edoardo De Angelis sulle scene di Mimmo Paladino e, nel cast, Sondra Radvanovsky in alternanza con la diva di casa Anna Pirozzi e Jonas Kaufmann come Cavaradossi e un'altra diva di casa Carmen Giannattasio affiancata da Francesco Meli.

Torna, poi, dopo dieci anni la «Salome» di Strauss nella versione firmata da Manfred Schweigkofler e le scene di Nicola Rubertelli. E, per la prima volta a Napoli, da segnalare «Romèo et Juliette» di Gounod con Sesto Quatrini sul podio in un allestimento in coproduzione con Bilbao e Nadine Sierra e Javier Camarena nel cast. Chiude il cartellone lirico intitolato «Breath-Respiro», una novità assoluta: «Picture a day like this» di George Benjamin e la drammaturgia di Martin Crimp, storia di una donna che cerca una ragione di vita dopo la morte del suo bambino. Sul podio Corinna Niemeyer, seconda donna direttore in cartellone quest’anno oltre l’ucraina Oksana Lyniv, direttrice musicale del Comunale di Bologna. Tra i colleghi sul podio tornano Mariotti e Armiliato ma la fa da padrone il direttore musicale israeliano Dan Ettinger con tre opere e tre concerti. Per la danza previsti quattro spettacoli con un nuovo «Schiaccianoci» a Natale con la coreografia di Simone Valastro. Per il quarto «Festival pianistico» in scena Daniil Trifonov, Jean-Paul Gasparian, Igor Levit e Elena Bashkirova. Stasera, intanto, c’è il grande Grigorij Lipmanovič Sokolov.