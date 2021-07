San Carlo, al Plebiscito è di scena il balletto: spettacolo dedicato a Carla Fracci

Dopo il grande successo di Carmen in Piazza del Plebiscito debutta domenica 4 luglio alle 20,15 il secondo titolo in cartellone per Regione Lirica 2021. Protagonista il Balletto del Teatro di San Carlo che sarà impegnato ne Il lago dei cigni / La bella addormentata, spettacolo a cura della nuova direttrice del Balletto Clotilde Vayer che prevede nella prima parte l’esecuzione di alcuni estratti da La Bella Addormentata di Pëtr Il'ič Čajkovskij con la coreografia di Marius Petipa e nella seconda parte il II Atto da Il Lago dei Cigni di Pëtr Il'ič Čajkovskij con la coreografia di Rudolf Nureyev. Il Balletto sarà dedicato alla memoria di Carla Fracci.

I costumi sono di Giusi Giustino, le luci di Mario D'Angiò, Video designer Alessandro Papa. Nel ruolo di Aurora si alterneranno Claudia D’Antonio e Anna Chiara Amirante. Nella seconda parte, ad interpretare la principessa Odette saranno Anna Chiara Amirante e Luisa Ieluzzi mentre il Principe Siegfried sarà interpretato da Alessandro Staiano e Danilo Notaro (in calce la locandina completa di tutti gli interpreti). Le musiche registrate sono eseguite dall’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Maurizio Agostini. Dopo Piazza del Plebiscito lo spettacolo andrà in scena anche all’interno del Teatro di San Carlo dal 9 all’11 luglio alle ore 20.00.