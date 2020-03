Teatro Stabile di Napoli, ecco l'arte del duello con il corso di Scherma Scenica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È tempo di tirar di scherma per i venti giovani aspiranti attori che si diplomeranno al Teatro Stabile di Napoli, diretto da Roberto Andò. L’arte del duello è una delle tante materie di studio di questo corso triennale di recitazione molto duro e impegnativo, alla cui direzione Mariano Rigillo è succeduto a Luca De Filippo.In questa settimana gli allievi, 10 ragazzi e 10 ragazze, stanno completando il corso di Scherma Scenica, guidati dal Maestro d’Armi Renzo Musumeci Greco, docente al Centro Sperimentale di Cinematografia e in diversi Teatri Stabili italiani. Venerdì, per tutta la mattinata, dalle 9,30 alle 13, di sfideranno spade in pugno sul palco del Teatro Mercadante per l’esibizione di fine corso. L’importanza della scherma nella formazione di un attore va al di là capacità di duellare: controllo del corpo, coordinazione, prontezza di riflessi, agilità, reattività di fronte a situazioni impreviste, sono abilità fondamentali, oltre all’allenamento atletico, per stare adeguatamente in scena.