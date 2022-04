San Carlo, Kaufmann: «Condanniamo la guerra ma non gli autori russi»

«Sì, l'ho cantata migliaia di volte. In concerto, nel corso dell'opera. E ogni volta è una cosa speciale. È scritta in modo talmente bello da Puccini che anch'io mi innamoro ogni volta di nuovo di fronte a questa melodia, di fronte all'amore di Cavaradossi per la sua Tosca e per la vita che se ne va mentre l'ora è fuggita e lui muore disperato». Jonas Kaufmann riflette così di fronte a «E lucean le stelle....», l'aria più celebre di «Tosca»....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati