Un piccolo esercito, 113 danzatori. Dai 7 AI 22 anni. Sono loro i protagonisti dello spettacolo che conclude l'anno accademico della scuola di ballo del San Carlo, in programma in teatro stasera alle 20.30. Il primo vero spettacolo dopo gli anni difficili della pandemia. La scuola chiusa, gli allievi a casa, rare lezioni in presenza e i contatti mantenuti via internet con grave disagio per tutti. «Sì, in effetti siamo stati due anni fermi, ora pian piano stiamo ricostruendo l'attività e la forma fisica dei nostri giovani allievi e possiamo permetterci di affrontare anche coreografie più complesse», spiega Stéphane Fournial, direttore della scuola dal novembre 2015. Otto anni in cui l'ex étoile, partner privilegiato di molte dive tra cui Carla Fracci, ha realizzato molti progetti e lanciato nuovi talenti e che ora si appresta a presentare il lavoro svolto. Tutti gli allievi saranno coinvolti in modo che ognuno possa dare il suo contributo. Dai più piccini dei primi corsi, ai quattro più grandi che terminano l'ottavo anno e lasceranno l'accademia per affacciarsi alla vita professionale.

«Si vedranno anche gli allievi di vari corsi affrontare gli stessi passi ma in forma man mano più elaborata a seconda dell'età, è una esperienza formativa, un modo per far evolvere le loro conoscenze guardando da vicino i più grandi in modo da imparare dall'esempio varie forme coreografiche, dice il direttore che da appassionato filmaker ha preparato un video per le pagine social sancarliane in cui si vedono gli allievi prepararsi al saggio finale. Ed stato lui che ha anche studiato e realizzato il programma della soirée in modo da offrire un quadro delle varie potenzialità dei ragazzi. Lle coreografie, invece, sono state curate da Rossella Lo Sapio, anche docente della scuola. Ecco allora dopo una parte tecnica con l'elaborazione di coreografie su varie sinfonie di Aleksandr Konstantinovi Glazunov, autore di uno dei più celebri balletti romantici di Petipa, «Raymonda», va in scena una piccola suite da «Bayadère» con alcune delle variazioni più celebri in cui danzano, tra gli altri, Graziamaria Lamascese, Natalia Caliendo, Giulia Parolini, Marta Casarini, Francesco Scotto di Perta, Rosaria Crispino, Ilaria Palandro, Giorgia Falanga, Natalia Caliendo, Angelo Morgillo, Thoen Mansi e | Miren Guarino. In questo contesto non manca la danza moderna con un medley di motivi celebri fatto, nota Fournial, «per divertire in modo giocoso e colorato», ovvero «No limits». Quindi il finale che, come l'apertura, è su musica di Chaikovskij e dove sono coinvolti ancora una volta tutti i centotredici allievi: «Spero di poter presto avviare nuove audizioni per i più piccini in modo da inserire nella scuola nuove speranze», insiste Fournial, «purtroppo con la pandemia il fatto di avere la scuola dentro il teatro ci ha penalizzati rispetto a Roma o Milano che hanno le accademie isolate dal contesto teatrale. E a pagarne le conseguenze sono stati sopratutto i 12-14enni che hanno dovuto interrompere bruscamente la loro formazione tanto che in alcuni casi è stato difficile far loro proseguire gli studi. Il San Carlo è l'unico presidio di qualità per la danza al Sud, i ragazzi vengono dalla Sicilia, dalla Puglia, ma anche da Roma e Torino. Le famiglie degli allievi compiono un investimento iscrivendo i ragazzi alla nostra scuola, bisogna che anche la città offra più sostegno e più opportunità».

