Mercoledì 3 Aprile 2019, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Raccontiamo, non giudichiamo, anche se ognuno di noi sa da che parte batte il suo cuore», spiega Peter Boudgoust, presidente di Arte, acronimo di Association Relative à la Télévision Européenne, «rete televisiva franco-tedesca a vocazione europea di servizio pubblico, nata il 30 maggio 1992 da un trattato fra lo stato francese ed i länder tedeschi», spiega Wikipedia. Una vocazione esaltata al massimo da un progetto ambizioso come «24h Europe»: 60 giovani di 26 nazioni del vecchio continente, tra i 18 e i 30 anni, seguiti e mostrati «in tempo reale». Una maratona di 24 ore, al via sabato 4 maggio, dalle 6 del mattino alla stessa ora del giorno successivo, che si potrà seguire anche in Italia, Spagna, Inghilterra e Polonia grazie al varo on line dei nuovi canali sottotitolati nelle rispettive lingue, moltiplicando l’offerta digitale grazie al sostegno dell’Unione europea, partner naturale di un progetto altrimenti sostenuto unicamente - non c’è pubblicità - e in maniera uguale nel finanziamento come nel monte ore di programmi prodotti dalle tv di stato francese e tedesca.E, allora, guardiamoli questi «ragazzi dell’Europa» vagheggiati da Gianna Nannini in tempi meno euroscettici di questi, scelti, ricorda il segretario generale di Arte, Marysabelle Cote, «seguendo macrotendenze individuate dagli analisi capaci di farci mettere in piedi un panel rappresentativo della gioventù europea alla vigilia delle elezioni del 23-26 maggio». Gli italiani sono quattro, tra cui Almerigo, di Forza Nuova, che odia gli emigrati; Carolina D’Annibale Pedruzzi, venticinquenne di Pescara che lavora a Londra per una compagnia americana e torna ogni volta che può a casa approfittando di voli low cost; Edoardo Hensemberger, ventenne milanese di famiglia aristocratica che deve convivere con una malattia. Ma il puzzle è davvero variegato: Andreij, è russo, tatuatissimo, lavora in un’acciaieria, si autodefinisce punk e alle ultime elezioni non ha votato; Natalja, lesbica, milita nella conservatrice Polonia in un’organizzazione per i diritti delle donne; Valeri abita in un villaggio quasi disabitato in Bulgaria e sogna di fare il tassista a Sofia, ma non vuole lasciare sola la madre; Mirza viene dalla Bosnia-Erzegovina e fa il muezzin a Sarajevo, dove studia l’Islam ed è celebre per le sue interpretazioni di canti religiosi; Candy Crash, drag queen che pubblica tutorial sul trucco no gender su YouTube; Domika ha deciso di vivere ai margini della società, in una yurta nella campagna ungherese. E, ancora, ci sono: una cheerleader finnica, un ufficiale ucraino, una sua connazionale che sogna di fare il medico in Germania dove i dottori scarseggiano, un olandese che ha cambiato sesso da donna in uomo, una deputata francese che prova a tenere insieme lavoro e famiglia, una portoghese che si occupa di turismo a Lisbona. Minimo comune denominatore? «Nessuno, se non l’età e l’appartenere, volenti o nolenti, all’Europa: non sanno nemmeno che prima per andare da Parigi a Roma serviva il passaporto e il cambio di valuta. Narriamo, anzi mostriamo, e non giudichiamo. E in tempo reale: alle 6 della mattina li vedremo alzarsi per andare a lavorare, a notte fonda li osserveremo far festa, perdersi, ritrovarsi», anticipa Boudgoust, senza far differenze tra euroscettici, euroentusiasti ed eurorealisti.E «24 h Europe», ogni riferimento alla fortunata serie di spionaggio con Kiefer Sutherland non è poi così casuale, non è l’unico impegno di Arte in vista delle elezioni, visto che ai consueti programmi di informazione ed approfondimento si aggiungerà dal 14 maggio una novità come «Erasmus», ancora uno zoom sull’eurogenerazione, tra gli intervistati c’è Enrica Fontana, 47 anni, dalla provincia di Como: nel 1993 ha studiato a Barcellona, il suo ragazzo di allora, un greco, ha sposato una ragazza catalana e vive in Spagna.Non sarà ancora la «Netflix della cultura», come sogna, ed è ancora da scoprire dal grande pubblico italiano, ma la piattaforma di Arte occupa una posizione interessante, strategica per quanto di nicchia nell’ormai affollatissimo panorama dello streaming: quella della cultura. Su smartphone, tablet e smart tv arrivano circa mille programmi già trasmessi dalla tv madre, dopo aver eliminato quelli di cui non si possiedono i diritti (l’emittente ha 27 anni, molti dei contratti firmati nel tempo non prevedevano certo il web, nè l’Italia o la Polonia, visto il marchio franco-tedesco dell’investimento). Due milioni e mezzo di euro l’anno di budget, il 30% se ne va nelle traduzioni, approfondimenti politici, programmi cult come «I poveri dei paesi ricchi», tanta musica e tendenze giovanili, documentari sull’arte e gli artisti di ieri e di oggi. «Crediamo in un digitale etico, un digitale bio», azzarda Dominique Willième, direttore strategico dietro le vetrate della sede di Strasburgo con vista sul fiume e a un tiro di schioppo dal parlamento europeo. È stata aperta nel 2004 e ci lavorano circa 400 persone, altrettante sono di stanza a Parigi e nelle sedi tv disseminate in Germania. Nicola Accardo cura Arte in italiano: «Da noi si segue molto la programmazione che parla di storia, in Polonia l’heavy metal, in Spagna le produzioni che parlano di politica e società, gli inglesi la musica e l’opera». A proposito: Arte ha un bel rapporto con la Scala, ma sta per conoscere anche il San Carlo: quest’estate trasmetterà in diretta dai Sassi di Matera la «Cavalleria rusticana» con la regia di Giorgio Barbierio Corsetti.