«4 Hotel» di Barbieri sbarca a Ischia per la nuova stagione: «Premiati gli alberghi “green”»

Ci sarà anche Ischia nella nuova stagione di 4 Hotel il reality di Sky Uno, trasmesso in streaming anche su Now tv, condotto dallo chef Bruno Barbieri che prenderà il via domani sera. Le location degli hotel selezionati per la nuova stagione del programma sono state in Sicilia, a Roma, sulla costa tra la Romagna e le Marche e sulla più grande delle isole del golfo di Napoli che conta oltre 330 strutture alberghiere.

La puntata sugli alberghi ischitani è stata girata ad inizio aprile ed ha visto coinvolti 4 hotel tra Ischia Porto, Sant'Angelo, Casamicciola e Forio d'Ischia scelti per le bellezze naturalistiche che li circondano e le terme. Novità della nuova stagione del format Sky sarà la categoria della sostenibilità: chef Barbieri premierà l'albergo che mostrerà una particolare attenzione alla tematica, apponendo il sigillo green.