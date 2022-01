«A cena da Maria Latella», il nuovo dinner talk di Sky Tg24: sei puntate dal 20 gennaio

Cucinare la politica e l'attualità, unendo freschezza e un pizzico di convivialità. Così "A cena da Maria Latella", il nuovo dinner talk di Sky Tg24, porta il dibattito intorno ad una tavola imbandita. Padrona di casa la giornalista Maria Latella, che servirà ai suoi ospiti, assieme alla cena, tanti spunti di discussione. Il programma sarà in onda sul canale di news per sei puntate a partire dal 20 gennaio ogni giovedì alle 21 e sempre disponibile on demand e su Skytg24.it. 'A cena da Maria Latellà, prodotto da Level 33 per Sky Tg24, trasformerà gli ospiti in commensali. Lontano dalle luci e dalle poltrone degli studi tv, il programma prenderà vita tra calde mura domestiche, in un clima cordiale e rilassato.

APPROFONDIMENTI MODA E POLITICA ​Boschi: «I tacchi a spillo mi piacciono. A chi darei un... CONFESSIONI Mara Carfagna: «Scoprire di aspettare un figlio in pieno... SPETTACOLI Tv, cambia tutto: ecco i canali da risintonizzare subito

Maria Latella accoglierà tutti i suoi ospiti e, tra una portata e l'altra, li guiderà tra i più importanti temi della politica e dell'attualità, proposti sempre attraverso un taglio approfondito e originale. Con un parterre variegato, che vedrà la partecipazione dei protagonisti della politica, dell'economia, dell'industria e della cultura, per affrontare ogni argomento nelle sue più diverse sfaccettature, si cercherà di proporre un dibattito sempre profondo e stimolante, con uno stile però più disteso rispetto ai classici talk e più vicino a quello di una cena tra conoscenti. Al centro della prima puntata il Quirinale e l'elezione del prossimo presidente della Repubblica: gli invitati a tavola saranno Carlo Calenda, leader di Azione, lo scrittore ed ex magistrato Giancarlo De Cataldo, il giornalista e dirigente d'azienda, nonché figlio dell'ex Presidente della Repubblica Giancarlo Leone e Roberta Pinotti, presidente della Commissione Difesa del Senato ed esponente del Pd. Con loro Maria Latella approfondirà la figura del Capo dello Stato, per capire come è cambiata nel tempo e quali caratteristiche dovrà avere il prossimo inquilino del Quirinale.

Giornalista della carta stampata, della radio e della tv, Maria Latella conduce su Sky Tg24 'L'Intervista di Maria Latellà, in questa edizione nella versione 'Fattore D', con interviste a donne che rappresentano, ciascuna nel suo campo, un'eccellenza italiana. Editorialista del Messaggero, conduttrice delle trasmissioni 'Il caffè della domenicà e 'Nessuna è perfettà su Radio24, e chiamata come fellow visitor dall'Università di Chicago per tenere una serie di seminari sulla politica internazionale, Maria Latella è stata una prestigiosa firma del Corriere della Sera, direttrice del settimanale A e autrice di libri tra cui 'Tendenza Veronicà, la fortunata biografia di Veronica Lario, 'Il potere delle donnè e 'Fatti privati e pubbliche tribù. Storie di vita e giornalismo dagli anni sessanta a oggì.