Valeria Marini a Domenica Live, dopo l'intossicazione con le uova crude trova l'amore: ecco con chi

Concorrente dell'Isola dei famosi spagnola, Valeria Marini si è intossicata dopo aver bevuto uova crude. Nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso, a Domenica Live, gli ospiti commentano così l'accaduto.

Dopo l'evento è stata anche attaccata dalle meduse, ma questo non ha fermato la Marini che pare abbia trovato l'amore sull'Isola, il concorrente del GF Gianmarco Onestini, in Honduras con lei nella versione spagnola dell'Isola dei Famosi.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Isola dei Famosi a Domenica Live, Brando Giorgi: «Devo... CANALE 5 Isola dei Famosi a Domenica Live, il fratello di Valentina Persia:... DOMENICA LIVE «Sarà lui?», la mamma di Mauro Romano chiede la...

Valeria Marini mangia uova crude e si sente male in diretta a Supervivientes: come sta ora

Concorrente dell'edizione del 2019 de Il Grande Fratello, Onestini è noto per la sua prestanza fisica (comprensiva di un metro e novanta d'altezza) e per la sua giovane età. Classe 1996 fra lui e la Marini passano 29 anni di differenza. Ma l'amore non ha età, riuscirà per lo storia d'amore a non naufragare una volta finito il reality?