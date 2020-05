Parte oggi alle 21 su Pesca (Sky canale 236) «A pesca di orate»: la serie segue l’appassionato di pesca Andrea Carugati in un viaggio-avventura in giro per l’Italia. Il suo scopo è realizzare un antico desiderio e cioè quello diincontrare e catturare la sua personale versione di Moby Dick: un esemplare di orata da record, un pesce di cinque chili. In ogni episodio Carugati incontrerà professionisti e appassionati del luogo scelto come scenario, pescatori che mostreranno a lui, e allo spettatore, le tradizioni locali e le tecniche usate per insidiare la «regina del mare». Ultimo aggiornamento: 16:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA