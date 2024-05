Acchiappatalenti, Teo Mammucari caccia due acrobati e Francesco Facchinetti s'infuria: «Lo fate apposta»

L'Acchiappatalenti è il nuovo show Rai condotto da Milly Carlucci. Il cast è un richiamo a Ballando con le stelle: ci sono Teo Mammucari, Wanda Nara, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Francesco Paolantoni nel ruolo di acchiappatalenti, mentre in giuria siedono Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. In ogni puntata, diversi talenti si esibiscono, mostrando il loro meglio e cercando di convincere i talent scout e i giudici, che devono attribuire un punteggio.

Teo Mammucari senza freni

Teo Mammucari è uno dei talent scout de L'Acchiappatalenti, e sembrerebbe aver preso molto seriamente il suo ruolo.

Nell'ultima puntata, un duo di acrobati circensi canadesi sembrava non aver convinto nessuno dei talent scout, ma la loro esibizione ha lasciato a bocca aperta il pubblico, che li ha premiati con una standing ovation. «I nostri acchippatalenti si sono pentiti di non avervi scelto», ha detto Milly Carlucci, vedendo la risposta entusiasta degli spettatori, ma Teo Mammucari non è rimasto in silenzio. «Non me ne vogliate eh, ma voi vi rendete conto di cosa abbiamo visto nelle ultime due settimane? Si presentano tutti professionisti e poi vengono qui vestiti da salmone o da pulcino», ha detto il talent scout. Nelle puntate precedenti, infatti, si sono spesso presentati artisti da tutto il mondo e anche personaggi molto discutibili che, prima indossavano smoking e avevano l’aria molto seria e poi si sono rivelati essere fenomeni molto divertenti e bizzarri. Francesco Facchinetti ha voluto dire la sua anche lui, rimproverando gli Acchiappatalenti perché, a sua detta, non hanno capito nulla e stanno facendo scappare molti talenti: «Finalmente arrivano dei talenti internazionali, famosi in tutto il mondo e voi non li prendete. Allora lo fate apposta!».