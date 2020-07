Adriana Volpe e la presunta crisi con il marito, l'ultimo sfogo dopo le accuse degli haters

Si continua a vociferare sulla crisi tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. La conduttrice e presa dal programma quotidiano "Ogni Mattina" e spesso è costretta a rispondere agli haters su Instagram. L'ultimo sfogo con chi l'accusava di mentire sul suo matrimonio è arrivato proprio sui social. L'ex gieffina aveva ammesso di aver vissuto un periodo difficile reso ancora più complicato dalla lontananza, ma secondo alcuni followers la crisi non è superata.



In un video pubblicato su Instagram la presentatrice sorride in costume durante una giornata al parco acquatico con la famiglia, fra balletti e risate. «È tutta una finzione - ha scritto qualcuno -, si vede lontano un miglio che non è serena». Un altro utente ha poi aggiunto: «Parlava sempre di famiglia ma si mostra sempre sola sui social. Chi le ha creduto ha smesso di crederle». Lanon si è fatta attendere: «Fattene una ragione, io sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita – ha scritto -. Essere astioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia anche per te».

In un'intervista al settimanale 'Chi' la Volpe aveva dichiarato: «Nella vita ho sempre protetto mia figlia e mio marito dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata. Ho cercato di proteggerlo». E su Andrea Denver, conosciuto durante il reality aveva spiegato: «Non ha corteggiato nessuno. Era in feeling con me ma come è stato in feeling con Sara e con Paola... è un ragazzo speciale. È una persona estremamente garbata, viene da una famiglia che gli ha dato un’educazione pazzesca. È una persona molto sensibile, basta vedere i pianti che si è fatto».

Ultimo aggiornamento: 18:19

