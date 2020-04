Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: «Pace solo annunciata sui giornali, nessuna telefonata o messaggio»

Giancarlo Magalli qualche tempo fa aveva dichiarato di voler fare pace con Adriana Volpe, una delle indubbie protagoniste del Grande Fratello Vip 2020 e sua ex collega nel programma “I Fatti Vostri,” con cui ha avuto una lunga lite.

Il conduttore era stato chiaro: «Io vorrei chiudere questa faccenda – aveva spiegato - è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale? In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto».

Le parole però, a sentire al diretta interessata Adriana Volpe, non hanno seguito i fatti: «Giancarlo – ha fatto sapere a “Diva e donna” – ha annunciato ai giornali di voler far pace con me, ma non mi ha chiamato ne mandato nessun messaggio. Neanche di condoglianze, come invece moltissimi colleghi hanno fatto: ringrazio ancora tutti di cuore». La Volpe infatti ha lasciato il reality condotto da Alfonso Signorini dopo 70 giorni di permanenza perché Ernesto Parli, il padre del marito Roberto, è venuto a mancare all’età 76 anni.



Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA