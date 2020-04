Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono lasciati? L'indiscrezione: «Un momento di sofferenza...». Negli ultimi tempi si erano rincorse più volte voci su una presunta separazione tra l'ex concorrente del Grande Fratello Vip e il marito. A parlare adesso sarebbero fonti vicine alla coppia che avrebbero spiegato come stanno davvero le cose.

Sul settimanale “Chi” si legge: «Stanno vivendo un momento di sofferenza. Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato. Ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo». Non è tutto.

Come riporta Fanpage, fonti vicine alla coppia avrebbero fatto sapere che Adriana Volpe e il marito non si sarebbero lasciati. Roberto vive e lavora tra Monaco e la Svizzera, mentre la conduttrice - dopo 16 giorni in Svizzera, in seguito alla morte del suocero - sarebbe tornata a Roma dove vive con la figlia Gisele.

Oggi Adriana Volpe ha scritto su Instagram: «Ma oggi vi ho detto che vi voglio bene ? E che non mi sento sola perché ci siete voi? 🤗🌈#iorestoacasa #nonnepossopiù». Momento di crisi? Staremo a vedere.



Ultimo aggiornamento: 23:02

