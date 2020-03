Adriana Volpe, comunicato del Gf Vip: «Ha avuto contatti con la famiglia per motivi personali»

Adriana Volpe, mistero al Gf Vip: «Ha avuto contatti con la famiglia per motivi personali». Fan in ansia: «Sarà grave...». Il Grande Fratello ha appena condiviso sulla sua pagina Facebook un comunicato che riguarda Adriana Volpe.



Ecco le parole del Gf: «Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia». Immediati i commenti dei fan che si sono divisi in due fazioni, preoccupati per la propria beniamina o furiosi per il presunto privilegio ricevuto. «Se le hanno fatto incontrare i parenti sarà sicuramente per un motivo serio», ipotizza un fan. Ma c'è chi replica: «Hanno tutti parenti e figli, non è giusto che sia permesso solo a lei di avere contatti».



Secondo i fan più attenti, il motivo del contatto tra Adriana Volpe e la sua famiglia potrebbe riguardare la figlia. «Lo scorso lunedì - scrivono alcuni follower - Adriana ha chiesto ad Alfonso Signorini di parlare con sua figlia per comunicarle che la trasmissione si è allungata di un mese. Avrà incontrato lei». Al momento, Adriana Volpe è tornata nella Casa. Il mistero continua. Ultimo aggiornamento: 8 Marzo, 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA