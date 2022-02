Verissimo, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ("nemiche" al Gf Vip): «Vi riveliamo il nostro vero rapporto»

Ospiti a Verissimo, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, entrambe opinioniste al Gf Vip, raccontano l'evoluzione del loro rapporto 'amore-odio'. A sugellare questo rapporto altalenante è l'abbraccio che ha dato Sonia ad Adriana dopo i complimenti della Volpe sul suo ruolo di madre. «L'ho vista tante volte congli occhi lucidi, è una brava madre» afferma Adriana. «Volevo far vedere le scarpe» ha detto ironicamente Sonia per sdrammatizzare il tutto e rimarcare il suo noto cinismo.

APPROFONDIMENTI INARRESTABILE Verissimo, Teo Mammucari si confessa: «Inizio di carriera... IN TV Belen, confessione a Verissimo: «Sono stata sempre...

«In televisione siamo nemiche, ma nella pubblicità ci diamo consigli, ora va meglio» afferma Adriana Volpe. In collegamento dallo studio del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli è apparsa con dei bigodini in testa: «Faccio le provee poi corro alla festa per il mio compleanno» dice la moglie di Bonolis, che proprio oggi festeggia il suo 49esimo compleanno. E alla domanda della Toffanin: «Hai invitato Adriana alla festa?»,Sonia ha risposto: «Eh non posso.. perchè la sta organizzando Paolo e ... GM» afferma riferendosi a Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di Adriana Volpe.

Dalla prima puntata le due si sono scontrate con litigi forti durante le puntata, che sicuramente non sono passati inosservati al pubblico. «Il primo è stato quello per la foto con Magalli» dice Bruganelli e subito la Volpe replica: «Bè io me lo sono fatto scivolare ora, anzia, quasi l'ho dimenticato».