Affari Tuoi, stasera lo show di Amadeus non va in onda: il motivo. Ieri i baffi da record di papà Luciano hanno conquistato tutti

Affari Tuoi salta di di nuovo la sua puntata. Brutte notizie per i fan del access prime time di Amadeus, stasera in tv il "gioco dei pacchi" non andrà in onda. Il motivo? Il ritorno della Semifinale della partita di Europa League Bayer Leverkusen-Roma che andrà in onda su Rai 1 alle 21.

Affari Tuoi, stop stasera al programma di Amadeus

È la terza volta che il game show resta il panchina nella ultime settimane: la prima volta era accaduto il 2 Maggio. Giovedì scorso Affari Tuoi non è andato in onda perché lo spazio televisivo è stato dedicato alla partita di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen, con un risultato finale di 0-2 a favore degli ospiti.

Il 3 Amadeus ha dovuto lasciare spazio alla premiazione dei David Di Donatello 2024, serata condotta da Alessia Marcuzzi e Carlo Conti.

I Baffi di papà Luciano protagonisti della puntata di ieri

Ieri intanto, mercoledì 8 maggio, papà Luciano e i suoi baffi pittoreschi hanno conquistato il padrone di casa. Gianluca con il numero 14 rappresentante del Friuli venezia Giulia è stato il protagonista della puntata andata in onda ieri sera e si è presentato in studio con papà Luciano, un uomo schietto e sincero con dei baffi da competizione («Ho partecipato alle Olimpiadi dei baffi in Austria, sono arrivato secondo», ha svelato ad Amadeus). Luciano avrebbe accettato fin da subito le offerte del Dottore, ma il figlio è voluto andare avanti fino alla penultima chiamata. In gioco erano rimasti tre pacchi, tra loro il supermontepremi da 300mila euro. A quel punto il concorrente certo della sua sensazione («Io non ho nulla nel mio pacco») ha accettato l'offerta dei 38mila euro. E ha fatto bene, nel numero 14 c'erano solamente 100 euro.