Afghanistan, una donna a condurre il principale canale news: i media sfidano i talebani

In Afghanistan i media e le donne sfidano i talebani, i «nuovi padroni del Paese». ToloNews, il primo canale di notizie 24/7 dell'Afghanistan, di proprietà di MOBY Group e lanciato nell'agosto 2010, ha infatti riportato a condurre sullo schermo una donna. Miraqa Popal, caporedattore dell'emittente, ha pubblicato su Twitter un post che mostra una giornalista mentre intervista in diretta un medico membro del team sanitario talebano.

Il giornalista ha anche pubblicato separatamente una foto che mostra una donna con lo hijab, il velo islamico che copre i capelli e il collo della donna, lasciando scoperto il viso, che partecipa a una riunione mattutina in redazione.

«Oggi abbiamo ripreso le nostre trasmissioni con le presentatrici. La nostra presentatrice sta intervistando in diretta nei nostri studi un rappresentante per i media dei taleban»», ha scritto sui social Popal. Le donne sono state notevolmente assenti da tutti i principali canali di notizie afgani da quando i talebani hanno preso il controllo della capitale Kabul domenica. Dalla stazione televisiva nazionale afgana è stato un uomo, seduto di fronte alla bandiera dei talebani, a condurre il notiziario.

