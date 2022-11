«'A figlia d’’o marenaro» su Food Network: ecco il programma dedicato ad Assunta Pacifico

Dal 7 dicembre, ogni mercoledì alle ore 22 su Food Network va in onda «Assunta, la Regina del mare», un progetto tv dedicato alla vita e alla cucina di Assunta Pacifico, meglio conosciuta come «'A figlia d’’o marenaro» A soli sette anni ha iniziato a lavorare nella bottega dei genitori. Quella bambina passava le ore intere su una cassetta di birra a pulire le cozze. Oggi, ha reso celebre nel mondo la storia della «zuppa di cozze», del «brodo di polpo», e altri piatti di mare tipici partenopei.

Assunta Pacifico, carismatica proprietaria e fondatrice del ristorante «‘A Figlia d’’o Marenaro», è protagonista di «Assunta, la regina del mare», prodotto da Illusion Group per Warner Bros. Discovery, in onda dal 7 dicembre, ogni mercoledì alle ore 22, su Food Network canale 33 del Digitale Terrestre e disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.