Agrigento, Coronavirus: due gemelli di 12 anni suonano “Viva la vida” in diretta sui social e i Coldplay li ringraziano con un tweet

È stata una domenica straordinaria, quella di oggi, per i due gemellini siciliani di Agrigento che, in questi giorni scanditi dalla direttiva #iorestoacasa per l’emergenza Coronavirus, stanno condividendo sui loro social network delle emozionanti esibizioni di pezzi pop e di inni patriottici intonati con i loro violini. Poche ore fa, infatti, Mirko e Valerio “Violinisti Little Band”, così si fanno chiamare le due giovani e talentuose promesse siciliane di 12 anni, hanno ricevuto un tweet da una delle band che più amano: i Coldplay. Un post inaspettato che è arrivato però non a caso. La coppia di violinisti, infatti, domenica scorsa aveva scelto di suonare in diretta Facebook proprio una delle canzoni simbolo del gruppo capitanato da Chris Martin, “Viva la vida”, e il canale Youtube Nowayfarer aveva pubblicato il video prendendolo dalla pagina Facebook dei due fratellini. Cover che non è passata inosservata alla band britannica, la quale sulla sua pagina Twitter proprio poche ore fa, oltre a pubblicare il link della clip, ha scritto: “Grazie, ragazzi. Forza!”, con tanto di applauso, un cuoricino, la bandierina dell’Italia e un “love” con le iniziali di tutti i membri del gruppo musicale.



«Ringraziamo i Coldplay per aver condiviso il nostro video, ci avete regalato una gioia immensa», hanno risposto Mirko e Valerio nel post di Instagram che incornicia per sempre il tweet ricevuto sulla cover annunciata da loro così, prima di esibirsi virtualmente davanti ai fan: «Abbiamo pensato di passare un po’ di tempo con voi tutti, da Nord a Sud, “x” noi la musica è la nostra valvola di sfogo, speriamo la possiate utilizzare anche voi, VIVA la VIDA dei Coldplay c'è sembrato un brano perfetto “x” questa domenica di sole e speranza». Mirko e Valerio Lucia, un duo da quasi 69mila followers sulla pagina Facebook, sono studenti al conservatorio e hanno vinto il talent televisivo “A voice for music” nel 2018. Ma in questo periodo di restrizioni alla mobilità per rallentare la diffusione dei contagi del virus Covid-19, i giovani artisti hanno deciso di fare la loro parte per tenere alto il morale degli italiani.

Così, scrivono post incoraggianti come “Insieme fermiamo il nemico, restiamo a casa e facciamo musica” e, giorno dopo giorno, dalla loro abitazione di Porto Empedocle dove si sono trasferiti da poco, condividono video delle loro cover, come quelle di “Fratelli d’Italia”, “Hallelujah” e “Viva la Vida”. Un’esibizione, questa, che su Facebook ha registrato oltre 200mila like, più di 239mila share e ben 9 milioni e 400mila visualizzazioni da tutto il mondo, dal Canada all’Australia. O ancora, della colonna sonora dei “Pirati dei Caraibi”, avvincente soundtrack che i due gemellini hanno suonato in passato anche su Rai 2 a “I fatti vostri”. Mirko e Valerio, che in questi giorni si presentano nei nuovi panni di “Pirati d’Italia”, stanno cercando di sconfiggere con la loro passione più grande, la musica, «un nemico nascosto, che non conosciamo – dicono ai fan su Instagram – ed è importante per sconfiggerlo, rispettare le regole e soprattutto rimanere a casa».

Poi, quando tutto sarà finito, i fratellini che incantano con i loro violini ricominceranno a compiere i passi necessari per andare incontro alla carriera di successo che sognano. Al momento, infatti, quella strada si è interrotta, ma Mirko e Valerio hanno iniziato subito a percorrerne un’altra, più urgente, fatta di solidarietà, condivisione e musica, che provano a portare seppur a distanza nelle case degli italiani per rompere il silenzio di questi interminabili giorni. In cambio, la riconoscenza dei fan per il loro gesto è grande: «I tanti messaggi calorosi e d’incoraggiamento per i nostri ragazzi ci riempiono il cuore», raccontano mamma Alessandra e papà Antonio, fieri dei loro “ometti”, destinatari oggi più che mai di un affetto amplificato. I fratellini di Agrigento sui social network ci raccontano di essere già saliti su palchi importanti, considerata la tenera età.

Sono stati loro ad aprire a settembre scorso il concerto di Dodi Battaglia dei Pooh a Seccagrande; e ancora, a esibirsi sul palco della Finalissima regionale di Miss Sicilia 2019 o sullo stage di un grande festival di musica in Bulgaria. Intanto, l’idolo che stamane ha regalato una gioia indescrivibile a Mirko e Valerio, a sua volta, lunedì scorso ha tenuto una live session di 20 minuti sul suo account Facebook, per lanciare “Together At Home”, l’iniziativa dell’OMS, di Global Citizen e di molti artisti che riguarda la raccolta fondi “Solidarity Response Fund” a sostegno di chi sta combattendo il Coronavirus. Il frontman dei Coldplay ha cantato e suonato con chitarra o pianoforte pezzi come “A sky full of stars” o “Viva la vida”, e salutato in diretta streaming con un bacio e «tanto amore» proprio l’Italia.

Ultimo aggiornamento: 20:58

